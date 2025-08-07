Sin cargos obtenidos, los colorados evalúan errores y proyectan nuevas líneas de trabajo

El pasado sábado 2 de agosto, en la ciudad de Libertad, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado en San José, se reunió con motivó de realizar una «evaluación» de las Elecciones Departamentales y Municipales 2025, donde la fuerza política no accedió a ningún lugar de representación en el departamento.

En diálogo con San José Ahora, Gonzalo Magnou, secretario general del PC en San José, afirmó que hubo una «autocrítica serena» que permitió revisar lo hecho rumbo a las Elecciones: «Faltó fuerza, indudablemente económica y política. Creemos que nuestras ideas eran buenas, pero que nos faltó comunicación con la ciudadanía, nos faltó sintonizar mejor«. Añadió el hecho de que muchos «cabezas de listas» debutaban en política y «no es fácil» atravesar eso.

De cara al futuro, Magnou visualizó que «seguramente» deberán «afianzar» la comunicación con la ciudadanía: «Ser más receptivos a lo que es la ciudadanía en cuanto a sus exigencias o pedidos para el sistema político a la hora de votar«.

Tras el intercambio de ideas, se resolvió por unanimidad, la creación de un grupo de trabajo que se dedicará a seguir los temas municipales, el mismo estará integrado por miembros de las distintas listas, los militantes que trabajaron, y «los que se quieran unir«.