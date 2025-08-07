Gonzalo Centurión, uno de sus organizadores brindó detalles al respecto

En diálogo con San José Ahora, Gonzalo Centurión, uno de los organizadores del Festival Gastronómico en San José, confirmó a este medio, que en 2025 no se realizará el festival, debido a que prefieren enfocarse en 2026, donde se realizaría el Congreso Internacional de Gastronomía durante tres días, y una vez finalice iniciaría el Festival Gastronómico.

«Este año lo vamos a postergar para el 2026 por varios motivos, principalmente por un tema de tiempos y de presupuesto. Además pensamos llevar adelante otro proyecto un poco más grande de lo que es el festival, para anexarle lo que es el Congreso Internacional de Gastronomía» afirmó Centurión.

En ese marco, destacó que si bien lo podrían hacer con «menos recursos, preferimos no hacerlo y postergarlo por esos motivos«.