Lo mencionó en entrevista con San José Ahora

El director de Descentralización de la Intendencia de San José, Ruben Bacigalupe, en entrevista con San José Ahora, destacó cuál será el trabajo que llevará adelante con la conformación de las Juntas locales.

Bacigalupe explicó: «Entendemos que la descentralización para San José es muy importante. La idea es armar las Juntas Locales, hemos conversado con la intendente para tratar de terminarlas en octubre«.

Subrayó que desde la próxima semana comenzarán a reunirse con los diferentes partidos políticos: «Vamos a empezar conversaciones con las distintas agrupaciones del Partido Nacional, también con el Partido Colorado, Frente Amplio, Partido Independiente y Cabildo Abierto«.

El jerarca mencionó que la intendenta Bentaberri, está interesada en darle celeridad a este proceso de conformación. Bacigalupe en tanto, afirmó: «A veces los procesos de discusión, y que algunos partidos o sectores del Partido Nacional no pasan nombres, quedan a la espera un grupo de vecinos que están dispuestos a trabajar. La idea es poder conformarlas lo antes posible para llegar a incluir en el presupuesto quinquenal alguna de las acciones que podemos generar en estos lugares«.