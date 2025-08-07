Tenía 16 años y una carrera deportiva en ascenso. Su fallecimiento generó duelo en el automovilismo y obligó a suspender la próxima fecha del campeonato nacional.

Matilde Itzcovich, de 16 años, falleció este miércoles en Montevideo, causando profunda consternación en el ambiente del deporte motor uruguayo. La joven kartista, integrante de una familia estrechamente vinculada al automovilismo, venía desarrollando una destacada trayectoria que la llevó a competir a nivel internacional.

Durante 2023, Matilde hizo historia al convertirse en la primera uruguaya en participar del Mundial de Karting FIA, en Inglaterra. Luego representó al país en la ROK Cup en Italia, consolidándose como una figura emergente del karting.

El fallecimiento fue comunicado oficialmente por la Federación Uruguaya de Karting (FUK), que expresó su pesar mediante un comunicado en el que informó, además, la postergación de la 52ª Fecha del Campeonato Nacional de Karting, que estaba prevista para los días 8, 9 y 10 de agosto en Mercedes.

“En señal de respeto y acompañamiento en este doloroso momento, se resuelve postergar la realización de la competencia”, expresa el texto.

La Intendencia de Soriano también adhirió al duelo, informando el cierre del Polideportivo de Mercedes durante este jueves.

Según consignó Radio Agraciada, las autoridades locales expresaron su solidaridad con la familia. Más tarde, Informativo Sarandí indicó que la causa del fallecimiento habría sido suicidio.

El entorno del karting, deportistas y seguidores expresaron su pesar a través de redes sociales, resaltando no solo sus logros deportivos, sino también su carisma, dedicación y pasión por el automovilismo.

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, podés comunicarte con: