Manuel Agustín Alayón Sánchez fue condenado tras ser identificado como coautor de un ataque a tiros ocurrido el 29 de julio en la ciudad de San José de Mayo.

La Justicia de San José condenó a Manuel Agustín Alayón Sánchez a cuatro meses de prisión efectiva por su participación en un ataque con arma de fuego ocurrido el pasado 29 de julio en San José de Mayo.

Ese día, una mujer comunicó al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) que, sobre las 13:11 horas, dos individuos en moto efectuaron disparos contra una persona que caminaba por la vía pública.

Efectivos de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) acudieron al lugar y coordinaron la intervención de Policía Científica, que encontró vainas de bala en la escena.

Posteriormente, personal del Área de Investigaciones de Zona I logró identificar tanto a la víctima como a los sospechosos. En un operativo conjunto con la Brigada Departamental Antidrogas (B.D.A.) y el Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.), se ejecutó un allanamiento que culminó con la detención de dos hombres.

Tras la audiencia fiscal y judicial desarrollada en el Juzgado de 1er. Turno de San José, se dispuso la formalización de Alayón Sánchez por un delito de acometimiento con arma de fuego en calidad de coautor, imponiéndole una pena de cuatro meses de prisión efectiva.