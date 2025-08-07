También alertan por “desarraigo de gente”.

Tras la decisión del gobierno de llevar a cabo el proyecto Casupá, luego de cancelar Neptuno, vecinos de la zona donde se realizará la represa en el departamento de Florida se reunirán en la jornada del próximo viernes 8 de agosto con el senador del Partido Nacional Martín Lema, debido a que según advierten esta decisión del Ejecutivo va a tener un impacto “muy importante”.

Habitantes de zonas cercanas a donde se realizará el proyecto se opusieron a la construcción de la planta en ese lugar. Este jueves 7 de agosto, vecinos y productores lanzaron un comunicado, al cual accedió Montevideo Portal, en el que afirman que la implementación de este proyecto “no contempla adecuadamente los impactos ambientales, sociales, productivos ni culturales” que sufrirán las comunidades de Casupá.

El documento asegura que el impacto ambiental será “irreversible” sobre ecosistemas valiosos y especies protegidas que dependen del arroyo Casupá. Además, menciona que “más de 3.600 hectáreas de tierras productivas bajo agua”, incluyendo 426 hectáreas de monte nativo “legalmente protegido”.

“El destino del agua acumulada no estará disponible para Casupá”, advierten los vecinos en el comunicado, ya que el agua será “derivada hacia otras regiones, mientras que nuestro territorio sufrirá los costos ambientales, sociales y productivos”.

Los vecinos y productores de la zona enviaron una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, y a autoridades departamentales.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró en una entrevista con Montevideo Portal que “la prioridad es asegurar el abastecimiento a mediano y largo plazo”, y que es una decisión de “política pública”.

Además, analizó que esta obra es “recomendada desde 1970” tras un estudio de OEA y la OPS, en el que trabajaron ingenieros extranjeros y nacionales.

Ante esto, Álvaro Rivadavia, productor y vecino de la zona de Casupá, aseguró en conversación con Montevideo Portal que, a pesar de que la posibilidad de que este proyecto se realice comenzó en el siglo pasado, “nunca avanzó”, debido a que “siempre tuvo los mismos problemas”: es una “zona [como la] que van quedando pocas en el país” y que está “muy poblada” con personas “afincadas desde hace más de una generación”, “que han generado su vida y su modo de economía en esa zona”.

Rivadavia analizó que “no solamente se está afectando la economía de algunas partes de las poblaciones o de una bien mayor, sino que se está desarraigando gente”.