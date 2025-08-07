Un siniestro de tránsito en Ruta 23 dejó a dos personas con lesiones leves y 34 vacunos sueltos, que fueron rápidamente contenidos.

Un camión con semirremolque cargado de animales volcó este miércoles sobre el kilómetro 128 de Ruta 23, en la zona de Mal Abrigo, departamento de San José.

El hecho fue reportado al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) a la hora 13:29, y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 9ª y de la Brigada de Seguridad Rural (B.D.S.R.).

En el lugar se constató que viajaban dos personas en el vehículo siniestrado: un hombre y una mujer, resultando esta última con dolor en una pierna. Fue atendida por una emergencia de UCOR, cuyo médico la diagnosticó como «politraumatizada leve, alta en el lugar». El conductor, en tanto, fue diagnosticado como «politraumatizado» y derivado al A.M.S.J. para estudios, arrojando resultado negativo en el test de espirometría.

Un total de 34 vacunos que eran transportados quedaron sueltos en la vía, pero fueron arreados y alojados en campos cercanos por personal de la Brigada de Seguridad Rural, garantizando así la seguridad vial.

La Fiscalía Letrada de 2º Turno fue enterada del hecho y dispuso actuaciones en el marco de la investigación.