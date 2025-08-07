El líder de la Lista 50, valoró en San José Ahora cómo ha sido su llegada a Descentralización
En entrevista con San José Ahora, Ruben Bacigalupe, director de Descentralización de la Intendencia de San José, explicó cómo ha sido el proceso de su llegada a la antes mencionada dirección.
Consultado sobre su comodidad en la misma, afirmó: «¿Si nos sentimos cómodos o no? en el momento que aceptamos, sí nos sentimos cómodos. Podíamos aspirar a más, podíamos aspirar a menos, pero bueno, estamos en el lugar que estamos, y vamos a tratar de cumplir con la tarea lo mejor posible, vamos a poner todo de nostoros, obviamente que para eso tenemos que tener un equipo, que es eso lo que estamos armando en este momento, para poder llevar adelante una buena gestión«.
Respecto a cómo quedó la interna de Lista 50 – sector que lidera- respecto a su designación en Descentralización, manifestó: «Lo estamos explicando, es esa palabra que se utiliza mucho, pero no es fácil de llevarla a la práctica, es un tema que tenemos que conversar y convencer a todos de que es muy importante para la sociedad en su conjunto«.
Sobre el ofrecimiento de la dirección, en un primer momento, pidió «un tiempo, porque entendía que era una dirección que no estaba potenciada en la forma que nosotros entendíamos. Nada tiene que ver Alfredo Barreiro que fue director de Descentralización, y que sigue trabajando con nosotros, sino que nosotros entendíamos que desde el Ejecutivo no había una impronta importante, pensando en la descentralización«.