Así lo señaló la directora nacional de Trabajo, la maragata Marcela Barrios.

En diálogo con Radio MonteCarlo la jerarca manifestó: “En el día de ayer hubo en la DINATRA una reunión de ese ámbito y hubo avances sustantivos en cuanto a las distintas propuestas que se están manejando, a partir de qué día y un posible escalonamiento en los descuentos, pero son más bien ejercicios propios de la mesa de negociación. Lo que sí es que entendemos que la reunión de ayer fue favorable.

Se abrió una subcomisión dentro de ese espacio donde las partes designaron técnicos para ir hablando específicamente de temas más puntuales, de algunas patologías, tratamientos diferenciales y el ámbito más político, por decirlo de alguna manera, que fue el que estuvo ayer. Pero entendemos que se viene avanzando bien y también somos optimistas a que pueda surgir un acuerdo en este ámbito para una modificación que luego tendrá que ser enviada al Parlamento también y hacerse esa otra etapa, recorrer ese otro camino”.

Consultada sobre si hay idea de que se pueda llegar con esto al presupuesto Quinquenal, Barrios manifestó que “puede ser una posibilidad. En principio, el ámbito de certificaciones fue un ámbito a sugerencia de la OIT por la denuncia que había del PIT-CNT, pero bueno, es una posibilidad si se resuelve que ya se envíe en ese marco”.