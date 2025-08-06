Explicó por qué recibía esos ingresos.

El exsecretario de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, devolvió el dinero del Fondo de Formación del gremio que tenía en una de sus cuentas personales, luego de ser intimado por la nueva dirección del sindicato.

Según informó el programa Sin Piedad (VTV) y confirmó El Observador, la semana pasada el Consejo Central de la FUS afirmó que Bermúdez y al exsecretario de Finanzas, Héctor dos Santos, «permanecerían cobrando en sus cuentas personales los importes vertidos por los empleadores en concepto de Fondo de Formación», y los intimó a devolver el dinero en tres días.

«En tanto la FUS tiene cuenta bancaria abierta como tal, resulta absolutamente irregular e ilegítimo que dichos importes, o importe ninguno, sigan depositándose en las cuentas personales de las personas físicas señaladas, debiendo depositarse ineludiblemente en la cuenta de la FUS», se lee en la resolución, publicada por Eduardo Preve y firmada por el actual secretario general del gremio Marcos Franco.

Bermúdez informó a Telenoche que él tenía una cuenta de Scotiabank a su nombre a la que las empresas transferían dinero del Fondo de Formación, porque hasta 2025 FUS no contaba con personería jurídica.

En declaraciones a los medios realizadas tras la difusión del dictamen de la FUS, «Fogata» afirmó que allí quedaba un «remanente de $ 180.000».

El exsecretario marcó que la cuenta permaneció activa porque algunas empresas no estaban informadas sobre la existencia de una nueva cuenta perteneciente al sindicato. «Lo que pasa que todavía había empresas, hoy (jueves) una empresa por ejemplo, o ayer, depositó algo así como 40.000 pesos porque hay empresas que todavía no asociaron la cuenta nueva a su giro, a su funcionamiento», agregó.

El sindicalista declaró que el viernes pasado la cuenta de Scotiabank fue cerrada y todos sus fondos fueron transferidos a la cuenta de la FUS.

Ahora, el gremio de la salud aguarda por un informe de ese banco que reporte los movimientos realizados en esa cuenta, y espera el comienzo de una auditoría externa que analizará todos los movimientos de dinero del sindicato en los últimos cinco años.