El ícono del rock argentino habló con San José Ahora antes de su regreso al Teatro Macció, y opinó sobre los artistas que marcan el pulso de la nueva generación musical. “No escucho cumbia, no me gusta. Al reggaetón directamente no le encuentro sentido musical”.

A días de presentarse en San José, Nito Mestre se refirió a los nuevos referentes del trap y el pop urbano, y sorprendió con una mirada abierta y elogiosa: “Me gustó mucho lo que hacen Milo J, Nicki Nicole, Bizarrap… los vi en acción y me gustaron muchas cosas”, afirmó el exintegrante de Sui Generis en diálogo con José Rossa para San José Ahora.

Mestre destacó su vínculo con Milo J, con quien compartió escenario en varias oportunidades: “Me invitó a su cumpleaños, cantó conmigo en mi teatro y después fui a cantar con él en el suyo… la pasé bomba”.

También reconoció su interés por Paco Amoroso y Catriel, a quienes definió como los más cercanos a su gusto actual. Sin embargo, fue claro con ciertos géneros: “No escucho cumbia, no me gusta. El reggaetón directamente no le encuentro sentido musical”.

El testimonio cobra especial relevancia en la antesala de su show en San José, el sábado 16 de agosto en el Teatro Macció, en el marco de la gira “Ha sido: A 50 años del adiós”, con la que recorre los clásicos de Sui Generis como “Rasguña las piedras”, “Necesito” y “Confesiones de invierno”.

La presentación tiene un fuerte componente emocional: el Macció fue el escenario del único concierto de Sui Generis en San José en 1975. Además, Mestre se presentará en Montevideo el jueves 14 de agosto en la Sala Zitarrosa. Las entradas están disponibles en Tickantel y Abitab.