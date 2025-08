El organismo tiene previsto seguir adquiriendo hectáreas.

• ¿Quiénes pueden acceder a tierras del INC?

Es requisito para inscribirse y postular a tierras del INC tener entre 18 y 70 años y contar con conocimientos y aptitudes suficientes para el desarrollo de la actividad agropecuaria.

El INC prioriza a las personas que se dedican a la producción familiar y a aquellos que trabajan de forma asalariada en el medio rural. Tienen preferencia para el INC las personas jóvenes con hijos a cargo, los casos de arrendatarios en situación de desalojo, las unidades de producción familiar con limitantes de escala y quienes estén vinculados a organizaciones de productores familiares y asalariados rurales.

¿En qué modalidades los aspirantes a tierras pueden inscribirse?

La inscripción y postulación a tierras del INC se puede hacer en cotitularidad, de forma individual o en emprendimientos asociativos.

• ¿Por qué hay que postularse para cada llamado a tierras?

La inscripción como aspirante a tierra se realiza una única vez, en tanto la postulación como solicitante de tierra del grupo, se debe hacer cada vez que hay un llamado del INC que sea de interés para el grupo. La única inscripción no es condición para ser tenido en cuenta en los diferentes llamados que realice el INC.