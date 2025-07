El director de Cultura de la Intendencia dialogó con San José Ahora

En diálogo con San José Ahora, el director de Cultura Jorge Gutiérrez Pérez confesó cómo ha vivido estas primeras semanas de trabajo, separado de su «amor»: la radio. Consultado al respecto, dijo que: «Esto de estar iniciándome en esta actividad, y tener todo el día absorbido por distintas reuniones o actividades, no me permiten mucho pensar en la radio. En la tardecita te pones a mirar algún programa y te entra esa nostalgia, mensajes de gente que todavía me escribe, y me extraña en los programas. Obviamente me ha costado mucho, pero estar permanentemente en actividad no te deja pensar tanto en eso«.

Además, reflexionó que tiene «muchas» ganas de encarar este «importante desafío: «Esto ha sido un desafío personal bien importante. Como dice el dicho «estás en el baile, hay que bailar», entonces estamos encarando esto con la mayor responsabilidad. Desde la humildad, conociendo muchos terrenos que no conocíamos, pero con muchas ganas, eso sin duda«.