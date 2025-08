El comunicador contó sobre el momento en el que conoció a su ex, Rossy Alhadeff, lo que derivó en su primer divorcio.

El presentador de TV hoy jubilado Humberto de Vargas volvió a hablar en el programa de streaming Hacemos lo que podemos, del que es parte, sobre su vida amorosa.

En esta ocasión, el comunicador habló sobre cómo le contó a su primera esposa, Laura Daners, con quien en ese momento criaba a su hija de un mes y medio, que había conocido a Rossy Alhadeff, mujer con la que luego se casó.

“La conocí estando casado”, dijo De Vargas. El presentador de TV contó que su encuentro con Alhadeff —ahora exesposa— comenzó en Perú, donde viajó por trabajo. “Fui, estuve, la conocí y me volví”, confesó.

Una vez que volvió a Uruguay, el comunicador le contó a Daners que se había enamorado de otra persona. “Así es el amor”, confesó.

“Cómo no me la voy a jugar. Pero me enamoré, qué voy a hacer. Me di cuenta de que era una persona que no quería perder, que no quería abandonar. Estaba bárbaro mi matrimonio y teníamos una bebé de un mes y medio. Estábamos en un momento excepcional y me golpeó de esa manera”, dijo el presentador de TV.

De Vargas contó que, pasado un tiempo. aclaró la situación con sus hijos y afirmó que su situación fue “traumática”. “Les deseo que no les pase”, afirmó. El presentador de TV dijo que Daners entendió que “estaba sintiendo algo que era imposible de sostener”.

Días atrás, el comunicador se refirió al juicio realizado por Alhadeff, para obtener una pensión para ella y sus hijos. El comunicador de 63 años recordó que el divorcio se dio luego de una separación ocurrida a comienzos del 2020, en principio por voluntad de Alhadeff, con quien tiene dos hijos y estuvo dos décadas.

“Obviamente acepté que se fuera porque ella me dijo: ‘Me quiero separar’. Primero le propuse un período en el que pasé a vivir en el fondo, en una barbacoa grande”, relató De Vargas este lunes.

Entonces admitió que esa primera idea surgió del pensar que iban a volver. “Pensé que eran efectos del tema menopausia. A mí me habían dicho que la menopausia muchas veces trae, entre otras cosas, estas cuestiones”, manifestó.

“Pero esto ya estaba perfectamente planificado con una amiga de ella”, sumó.

De acuerdo con De Vargas, esa amiga era “una gran manipuladora”: “Claramente logró manipularla, y se fueron a vivir juntas con mis dos hijos. Sofía tenía 15 años y Facundo tenía 20 o 21”.

Sin embargo, en cuanto a los trámites judiciales para el divorcio, manifestó que, en su momento, su hoy ex “no quería divorciarse”. “Yo tengo mi divorcio porque tuve que hacerlo por el trámite más largo que existe, que es por decisión propia. Vos solo te presentás y la ley te obliga a comparecer cinco veces y nunca llegar ni un minuto tarde”, desarrolló.

De Vargas, que fue despedido de Canal 10 en agosto de 2022 y luego de VTV en junio de 2024, detalló cuáles eran los montos de sus ingresos en cada etapa. “Yo en VTV tenía un contrato por 90 mil pesos más IVA; tenía que facturar. No puede compararse de ninguna manera con los casi $ 400.000 que ganaba en Canal 10”, indicó, y más adelante sumó que, luego de haberse jubilado, gana unos $ 56.000.

Finalmente, dijo que hubo un “acuerdo de palabra” que realizaron ambos, en el que él les pasaba $ 40.000 por mes, más la cuota del Crandon de su hija, de $ 40.000 por mes, y la mutualista MP para los tres (por unos $ 18.000 por persona).

“Ahora con esto está percibiendo mucho menos; si se hubiese quedado con el acuerdo, ganaría mucho más”, completó.

Además, De Vargas acusó a su ex de faltar a la verdad ante el Poder Judicial. "Se fue a mentir a la Justicia descaradamente", expresó.