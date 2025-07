Quienes los acusan dicen que cobraban en cuentas personales. El acusado respondió.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) intimó a su exsecretario general Jorge Bermúdez y al exsecretario de Finanzas, Héctor dos Santos, a «devolver» en tres días un dinero del Fondo de Formación del gremio que cobraban en sus cuentas personales.

Según informó el programa Sin Piedad (VTV) y confirmó El Observador, este miércoles el Consejo Central de la FUS resolvió intimar a los dos dirigentes sindicales, luego de constatar que ambos «permanecerían cobrando en sus cuentas personales los importes vertidos por los empleadores en concepto de Fondo de Formación».

«En tanto la FUS tiene cuenta bancaria abierta como tal, resulta absolutamente irregular e ilegítimo que dichos importes, o importe ninguno, sigan depositándose en las cuentas personales de las personas físicas señaladas, debiendo depositarse ineludiblemente en la cuenta de la FUS», se lee en la resolución, publicada por Eduardo Preve y firmada por el actual secretario general del gremio Marcos Franco.

Por esto, el sindicato intimó a Bermúdez y Dos Santos a devolver en tres días «la totalidad de los importes depositados en sus cuentas bancarias por concepto de Fondo de Formación, así como todo importe o concepto que corresponda a la FUS».

Los exsecretarios gremiales también deberán brindar una «rendición de cuentas detallada y explicativa de la totalidad de lo percibido por dichos conceptos».

En el tercer punto de la resolución, se dispuso que la FUS deberá realizar una «auditoría contable exhaustiva» de «todas las cuentas, gastos, pagos, ingresos, egresos y, cualquier registro contable, financiero o de dinero», que haya pasado por las arcas del sindicato «durante los últimos cinco años».

Por último, la federación comunicó a los empleadores del área de la salud que a partir de este miércoles «deberán depositar los importes referidos a Fondo de Formación, así como todo importe que corresponda, por cualquier concepto a la FUS, en la cuenta que se comunicará, cuyo titular es la FUS como tal».

En un comunicado publicado este jueves, el sindicato afirmó que «posee personeria jurídica, lo que implica que quienes la dirigen son responsables por sus acciones y decisiones».

«En este contexto, es fundamental que la nueva conducción tenga acceso a información de calidad en relación con la gestión económica de la organización», y «es imprescindible que todos los ingresos de la Federación se efectúen exclusivamente a través de las cuentas bancarias oficiales de FUS, garantizando así la transparencia y el control adecuados en las operaciones financieras», detalló el gremio.

Además, desde FUS aclararon que la decisión de realizar una auditoría externa «no constituye ninguna acusación hacia ningún miembro del Consejo Central», y que «los documentos y propuestas aprobados en la reunión de ayer no contienen ni implican señalamientos de esa naturaleza».

«La verdadera finalidad de la nueva conducción de FUS es garantizar la correcta gestión de los fondos, asegurando que los ingresos se depositen exclusivamente en las cuentas oficiales de la Federación abiertas para ese propósito», reafirmaron.

La respuesta de Jorge Bermúdez

El actual secretario de Relaciones Internacionales del Pit Cnt Jorge Bermúdez denuncia una “operación política” en su contra con el objetivo de “difamar” su trayectoria sindical.

La directiva de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) resolvió en una ajustada votación una serie de medidas contra dos dirigentes de extensa trayectoria.

El periodista Eduardo Preve dijo en su programa Sin Piedad en VTV, que la decisión fue adoptada por ocho votos contra siete y que el dinero que las mutualistas aportan al Fondo de Formación era depositado en cuentas personales del histórico dirigente Jorge “Fogata” Bermúdez.



Bermúdez anunció que evaluará realizar acciones legales, por entender que existe una “operación política en su contra”.



Explicó que ya estaba acordado que el remanente de 180 mil pesos en una cuenta bancaria a nombre del Secretario General, iban a ser transferidos en agosto.



Bermúdez negó que esa cuenta de la FUS esté a su nombre, al tiempo de denunciar que el actual secretario General y el adjunto, Marcos Franco y Rodrigo Diana, se votaron «licencia gremial permanente para ellos dos», algo que no establece el estatuto de la FUS.



“Fogata” Bermúdez insistió en que él no tiene cuentas bancarias ( de la FUS) a su nombre y que las mismas siempre estuvieron a nombre del Secretario General y de Finanzas, y que allí se vertían aportes hasta que la FUS obtuvo ( a su impulso) la personería jurídica



“Cuando la FUS no tenia personería jurídica, las cuentas estaban a nombre del secretario general y secretario de finanzas” recordó Bermúdez.



Ya se transfirieron los montos de una de esas cuentas, a la actual que tiene el gremio en el BROU y quedan 180 mil pesos, en otra cuenta del Scotia Bank, que serán transferidas entre hoy y mañana.



Al ser consultado porque se seguían haciendo esos depósitos, Bermúdez dijo que algunas patronales todavía aportaban al Fondo de Formación Sindical a esa “cuenta vieja” que ya se había resuelto se cerraba en agosto. / Fuente: Radio Monte Carlo – El Observador