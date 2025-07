El sindicato ejecuta medidas de fuerza que ya han incluido varias paralizaciones.

El presidente de Conaprole Gabriel Fernández ratificó la decisión de cerrar la planta industrial de Rivera en la que trabajan 21 funcionarios, a quienes les ofreció mantener el empleo en otra planta de la empresa, costeando el traslado que implica una mudanza a otra ciudad, informó Subrayado.

“Le hemos planteado al sindicato con tiempo, con seis meses de anticipación a la fecha del 31 de octubre, que fue la fecha que nosotros manejamos (para el cierre), la intención de negociar y conversar para buscar el menor daño posible para los 21 funcionarios de la planta de Rivera”, dijo Fernández este jueves en conferencia de prensa.

“Conaprole ofreció la posibilidad de trasladarse a cualquier otra planta, con una prioridad, incluso haciéndose cargo Conaprole del costo del traslado. Obviamente esto implica una mudanza de su lugar de vida, entendemos que no es fácil, no lo planteamos como una situación que no genera ninguna incomodad a los funcionarios, pero por lo menos les damos la oportunidad de mantener el trabajo”, agregó el presidente de Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole).

“La planta no cumple con las expectativas que Conaprole tiene, requeriría de una inversión importante, de 3m 4 millones de dólares, y con un mercado en la zona que ha ido disminuyendo, con bastante entrada de productos de frontera, que entra en condiciones que no son formales y que nos hace difícil competir”, apuntó Fernández, y concluyó: “Buscamos una fórmula que sea la mejor, ganar ganar, hoy estamos en una etapa que es perder perder”.