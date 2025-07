Compra de la estancia María Dolores es inminente, afirmó el presidente del INC, Alejandro Henry.

El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) aprobó la solicitud presupuestal que enviará al Poder Ejecutivo para su incorporación en el presupuesto quinquenal: la propuesta consiste en hasta 30 millones de dólares para inversión en tierras en 2026, según indicaron fuentes del organismo consultadas por la diaria. Finalmente, según supo este medio, en esta sesión no se abordó la ratificación de la compra de la estancia María Dolores, aunque es un hecho inminente, aseguró el presidente del INC, Alejandro Henry, este miércoles en M24.

La solicitud presupuestal que aprobó el INC tiene un “claro énfasis en seguir interviniendo en el mercado de tierras para fomentar el desarrollo rural y crecimiento económico del país a través de la agricultura familiar, en un contexto de incorporación de tecnología y modernización de la gestión de las colonias”, informaron desde el organismo. Asimismo, busca recuperar “la capacidad de inversión en mejoras y asistencia técnica dentro de las colonias y la propia institución, que se encuentra colaborando con al menos 300 participantes del programa insignia del MGAP Procría”.

El mensaje se aprobó con los votos de los directores Henry, Karina Henderson (representante de los productores), Milton Perdomo (delegado del Ministerio de Ganadería) y Ramón Gutiérrez (representante del Ministerio de Educación). Votó en contra el director Lucas Manassi, delegado del Ministerio de Economía y Finanzas.

Entrevistado por Nada que perder, Henry fue consultado sobre la compra de la estancia en Florida, y sostuvo que le asombró “la virulencia con la que se ha tomado este tema, en el sentido de que el gobierno se comprometió a comprar 25.000 hectáreas en este período”. Las declaraciones de Henry se dan al día siguiente de que la oposición resolviera interpelar al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, precisamente por la adquisición de este campo. “Estamos muy cerca” de ratificar la compra, afirmó Henry, pero no aventuró una fecha.