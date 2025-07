Además proyectó varias tareas para este nuevo período

En entrevista con San José Ahora, la intendente de San José, Ana Bentaberri, dialogó acerca de varios y diferentes temas que conciernen al Ejecutivo Departamental.

En esta nota, recopilamos todos los extractos de la entrevista, donde profundizó sobre diferentes cuestiones.

Equidad de género

Bentaberri afirmó haber sido «subestimada» por el propio entorno político: «En algunos momentos específicos sí, no llegaron a subestimarme tanto como para dejarme en el camino, y no es Ana sólo, sino un equipo de trabajo de hombres y mujeres que logran los resultados. En el momento de tomar determinadas decisiones, sentí que si yo no fuese mujer determinadas cosas no pasarían. Por lo general este tipo de situaciones, que te llegan, te duelen, y las vivís, es porque te llega de gente muy cercana«.

Reflexionó sobre lo que le representa ser la única intendente mujer en el país: «Ojalá hubiésemos muchas mujeres, no con las ganas de llegar, sino con la posibilidad real de ocupar diferentes cargos. Ya no tengo la libertad de quedarme callada frente a determinados temas, sé que voy a tener que marcar el hecho de que la mujer también tiene sus obligaciones, pero también sus derechos, y que tenemos que seguir generando la posibilidad de participar mucho más«.

Por último, manifestó su conformidad a la propuesta de incorporar la afrodescendencia a la mesa de Género y Diversidad: «Estoy completamente de acuerdo, me parece que es el ámbito para sumar una mirada muy objetiva sobre el tema de afrodescendencia y vamos a fortalecer esa mesa de trabajo«.

Rambla sobre el Río San José

Sobre el anteproyecto de la rambla, destacó: «Nos parece que es un proyecto que sería un antes y un después en la ciudad de San José, por lo que implican esos estudios técnicos y también esa propuesta de trabajo que conlleva hacer una rambla en cuanto a la limpieza real del río a través del dragado«.

Acerca de la financiación de esa idea, Bentaberri explicó como se costeará, y cuándo se construirá: «El Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) es la línea de financiación con la que entendemos que San José podría llevar adelante una obra de esa envergadura. (El PDGS) Lo definís en este período, para ejecutarlo en el período que viene. Un ejemplo de PDGS es la obra en la Av. Luis A. de Herrera: se definió en un período, y en el periodo siguiente se ejecutó. No quiero que se interprete de que lo tiro para adelante. Ahora estaríamos empezando ese proceso«.

Respecto al posible dragado del Río San José, la intendenta expresó: «San José con su presupuesto no lo puede hacer, ahí es donde tendemos la mano hacia el ministerio de Transporte, donde la ministra quedó de evaluarlo«.

A la par de lo antes mencionado, subrayó: «San José necesita acciones concretas para mejorar la situación. Sabemos que no tenemos la varita mágica para actuar solos, por eso buscamos esos respaldos técnicos. No hay una solución mágica, pero me parece que el dragado sería la parte más fuerte en los componentes de esa sumatoria de acciones«.

Ingresos a «dedo»

Consultada sobre los popularmente conocidos «ingresos a dedo«, la intendenta expresó: «Sí, ingresan directamente, pero no siempre es en base al conocimiento político. Me ha pasado que ha llegado una madre jefa de hogar a pedir trabajo a la Intendencia, y si existe la posibilidad, le hemos dado esa oportunidad de sumarse«. Subrayó: «No siempre pasa por lo político el tema«.

Acerca del proyecto de ley, destacó la importancia de la autonomía de los gobiernos departamentales: «San José tiene un estatuto recién conformado. Creo que lo que le faltó a los gobiernos departamentales, es trabajar en conjunto ese tema. ¿Qué pasa cuando no actuamos de esa manera?, las decisiones nos llegan desde afuera, y no siempre llegan con propuestas ajustadas a las realidades de cada departamento«. Agregó que actualmente se está coordinando con el Senado para rever el proyecto: «Entendemos que se generalizó demasiado, y que hay situaciones específicas que no se están contemplando«.

Bentaberri explicó cuál es el proceso que se utiliza para las designaciones directas: «Cuando nosotros elegimos una persona para darle la posibilidad de trabajar en la Intendencia, primero entran como peón zafral, tienen un contrato de determinada cantidad de meses, y se les va evaluando. ¿No se ajusta a la tarea?, va a dejar el cargo, ya ha pasado muchas veces, ¿se ajusta a la tarea? va a tener la oportunidad de seguir desarrollando su carrera como funcionario«. Añadió que: «Obviamente que el summum sería hacer llamados públicos para todos, pero veamos cómo los hacemos. ¿Realmente le das oportunidad por igual a todos?, a todos de inscribirse, pero de repente no a todos por diferentes circunstancias de la vida«.

Turismo: ¿una llave para San José?

En este extracto, se refiere al Turismo en San José, donde consultada sobre si quedó conforme con la gestión de Pedro Rodríguez al frente de esa área en la pasada gestión, aseguró: «No (…) y sí, no voy a ser injusta. Es un tema que todavía está en jurídica, no puedo profundizar demasiado. No es con la gestión de Pedro Rodríguez, yo no estoy conforme con la gestión de turismo, porque me parece que hay mucho para hacer. No quiero ponerle un nombre y apellido, porque me llevaría a dar otras opiniones que no es el momento para darlas«.

Recalcó que el turismo en el departamento es una «herramienta que se debe explotar mucho más«, al respecto añadió que: «Tenemos que creer en San José, y somos nosotros los que tenemos que generar esas vías de trabajo para que los josefinos creamos en el departamento que tenemos, desde ahí vamos a poder venderlo«.

La relación con Bacigalupe tras las Elecciones

Bentaberri considera que: «Ruben hoy está muy contento del ámbito que se le dio, porque realmente ha empezado a apreciar que tiene los elementos con los que hay que contar para llevar adelante una propuesta de trabajo así«.

Respecto a las críticas que surgieron desde la Lista 50, sobre el cargo que se le había conferido a Bacigalupe, la intendenta afirmó: «Ese tema lo hablé con Ruben, y él entendió las razones que yo le di. En la primer charla tal vez no lo entendió. Yo siempre digo que cuesta entender de que trata la descentralización«.

Resaltó que la dirección de Descentralización, «es un área muy política» y por eso entiende que Bacigalupe era el ideal para ocupar ese lugar: «Nadie le puede negar, que si hay una característica que tiene Ruben, y una trayectoria, es en el ámbito político«.

Sobre el rol de los municipios como actores descentralizadores del departamento, destacó que: «Le falta una pata muy importante que es la descentralización financiera. Se ha avanzado mucho, y San José puede decir que tiene cuatro municipios con una trayectoria, ya mucho más madura que en períodos anteriores«.