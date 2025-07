Desde la Asociación de Jubilados de San José, expresaron su posición al respecto

A raíz del aumento del 2% de las pasividades por parte del Gobierno nacional, diferentes han sido las reacciones en las organizaciones sociales que nuclean a jubilados.

En San José, María de los Ángeles Gutiérrez, secretaria de la Asociación de Jubilados en el departamento, en diálogo con San José Ahora, expresó su disconformidad con el aumento: «Por supuesto no podemos estar manifestando nuestra conformidad, porque nosotros veíamos que ya estaba prácticamente saldado con la primera reunión que tuvimos con el presidente de la República, que el aumento iba a ser de un 3%. El Ejecutivo se encuentra con un montón de obstáculos que hacen no poder llegar al 3%«.

Gutiérrez resaltó que si bien, no es la medida que esperaban, hay «aspectos positivos» a considerar: «Hay que ver lo positivo: es retroactivo, las personas van a cobrar por julio y agosto, ahora en los primeros días de setiembre. Lo más positivo es que no es un adelanto, es un aumento fijo, por lo tanto en el mes de febrero que van a estar cobrando enero, no se les va a hacer ninguna quita, se les va a sumar el aumento global que va a venir para todas las jubilaciones«.

Por último, enfatizó en recordar una de las promesas de campaña de este Gobierno: «Una jubilación de $20.000 es muy baja, pero hay que esperar otra promesa que tuvo el Gobierno, que era que las jubilaciones mínimas, llegaran a un mínimo del laudo nacional de cualquier trabajador. Entonces eso lo vamos a estar viendo con la votación del próximo presupuesto quinquenal«.