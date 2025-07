“El gerente regional tiene la llave para destrancar este conflicto”, afirmó Sixto Acosta, quien sostuvo que las áreas operativas de San José están al límite y que con un presupuesto mínimo se resolverían varios reclamos.

Una nueva movilización con corte de calle fue protagonizada este miércoles por funcionarios de OSE en San José de Mayo, en la intersección de Treinta y Tres y Av. Luis A. de Herrera, como parte de un conflicto que suma tensión y se extiende en el tiempo. La medida se suma a la realizada el pasado 24 de julio, cuando FFOSE denunció que en los últimos siete años se han perdido entre 50 y 60 puestos de trabajo en el departamento.

“Decretamos paro y ocupaciones por la falta de respuestas a nuestras reivindicaciones”, expresó el dirigente sindical Sixto Acosta en diálogo con San José Ahora. Según detalló, la decisión fue tomada en asamblea el martes 29 a primera hora, y desde entonces continúan con ocupaciones y movilizaciones.

Los principales reclamos apuntan a problemas de estructura, escasez de presupuesto y el avance de la tercerización. El martes se realizó una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo, pero “tras cuatro horas de reunión, hubo pocos avances”, afirmó Acosta.

En el plano departamental, FFOSE denuncia que las áreas operativas de San José están desatendidas, y que “con un presupuesto mínimo se podrían resolver muchos problemas”. Exigen la presencia del gerente regional, Amondaray, a quien consideran clave para destrabar el conflicto. “Él tiene la llave para destrancar este conflicto a nivel departamental”, subrayó Acosta, quien también señaló que no ha habido comunicación directa con el jerarca.

“Los compañeros que sostienen servicios en localidades pequeñas no son reconocidos, y no hay ingresos de personal. Si esto no cambia, difícilmente logremos nuevas incorporaciones”, concluyó.

Las medidas continuarán mientras no haya señales concretas de diálogo y avance, advirtieron desde el gremio.