Fue premiada por su contribución a la «erradicación de la discriminación racial»

Lourdes Rodríguez, vecina de Ciudad del Plata, trabaja en la biblioteca José Artigas de la Junta Departamental de Montevideo. Desde 2014 comenzó su «militancia activa» respecto a la temática afrodescendiente en nuestro país. Fue en ese año cuando egresó del diplomado en «Afrodescendencia y Políticas Públicas» de la Facultad de Ciencias Sociales. Actualmente integrante de la organización Universitarios Afros y también de la Asociación Cultural y Social Uruguay Negro (ACSUN).

El domingo 27, en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís de Montevideo, tuvo lugar la edición 2025 de la premiación Amanda Rorra, donde «se reconocen a mujeres afrodescendientes o colectivos conformados por mujeres afrodescendientes que realizan acciones desde diversas áreas para contribuir a la erradicación de la discriminación étnico racial y de género, con el objetivo de construir una sociedad más justa«, según informó Presidencia.

Rodríguez fue una de las premiadas por su profundización en «actividades realizadas en escuelas y espacios comunitarios, desde su profesión (bibliotecóloga) con enfoque étnico racial y de derechos humanos, aplicando una praxis pedagógica coherente con los valores de justicia social y reconocimiento«.

En diálogo con San José Ahora, explicó que una forma de prevenir o erradicar el racismo, es en las escuelas: «Entonces es desde ahí que empecé a realizar talleres o actividades en diferentes espacios escolares«. Remarcó: «La importancia de que cuando vienen a la biblioteca, vean a una persona que generalmente los niños no ven en este lugar. Quien cuenta el cuento, es una persona negra o afrodescendiente«.

En su experiencia, ha vivido variados episodios discriminatorios, por parte de nuestra sociedad: «Yo he corregido por ejemplo a maestras que han dicho «esclavos». Hay que empezar a cuidar ese lenguaje, no son esclavos, son esclavizados, hay palabras que nosotros tenemos que empezar a corregir«. Recientemente contó que sufrió un episodio de racismo con su hijo: «Yo tengo un hijo que tiene 21 años, fuimos a un shopping, y nos siguió un guardia de seguridad. Mi hijo me dice: ¿mamá pero por qué? y le digo «te van a seguir, y a medida que vayas creciendo va a ser más todavía».

Otro episodio le tocó vivirlo recientemente con colegas de ella, donde relató: «El sábado fue el Encuentro Nacional de Mujeres Afrodescendientes en el teatro Solís, entonces ponele que 14 mujeres se hospedaron en un hotel de Montevideo. Cuando fueron a desayunar hay algunas personas cerca de ellas que las miraron, se levantaron y se fueron. No conforme con eso, desde la cocina alguien gritó «se llenó de humo la cocina». Más allá de esta realidad que retrata Rodríguez «apuesta todos los días en que hay un cambio posible«.

Rodríguez reflexionó acerca de las dificultades que tiene la población afro para insertarse en el mercado laboral: «El 46 % de los niños afrodescendientes, están bajo la línea de pobreza, esos datos están diciendo un montón de cosas. Yo me pregunto: ¿nuestra sociedad considera que a nosotros los afros de este país, no nos gusta tener otros trabajos más calificados? o ¿no nos gustaría que nuestros hijos tuviesen una proyección mejor que la que tenemos?«.

Sobre el premio que recibió el pasado domingo destacó su asombro cuando la proclamaron acreedora de la distinción: «Te juro que no podía creer, en ese momento quería gritar, agarrar el premio, y salir a dar la vuelta olímpica«.