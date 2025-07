Dijo que se debe «profundizar» el trabajo en esta área para que «los josefinos creamos en el departamento que tenemos»

En entrevista con San José Ahora, la intendenta de San José, Ana Bentaberri, dialogó acerca de varios y diferentes temas que conciernen al Ejecutivo Departamental.

En este extracto, se refiere al Turismo en San José, donde consultada sobre si quedó conforme con la gestión de Pedro Rodríguez al frente de esa área en la pasada gestión, aseguró: «No (…) y sí, no voy a ser injusta. Es un tema que todavía está en jurídica, no puedo profundizar demasiado. No es con la gestión de Pedro Rodríguez, yo no estoy conforme con la gestión de turismo, porque me parece que hay mucho para hacer. No quiero ponerle un nombre y apellido, porque me llevaría a dar otras opiniones que no es el momento para darlas«.

Recalcó que el turismo en el departamento es una «herramienta que se debe explotar mucho más«, al respecto añadió que: «Tenemos que creer en San José, y somos nosotros los que tenemos que generar esas vías de trabajo para que los josefinos creamos en el departamento que tenemos, desde ahí vamos a poder venderlo«.