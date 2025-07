El escritor y electricista presenta Horizontes sombríos, su segundo libro de cuentos de ficción, que indaga en lo sobrenatural y lo inquietante. La cita es el 16 de agosto en la Biblioteca Luis Vila, en Raigón.

Desde ciudad Rodríguez —ese rincón que conserva el alma de Villa— llega la voz literaria de Gabriel Fabricio Rodríguez, un autor que, sin abandonar su oficio como electricista, ha sabido abrirse paso entre sombras, relatos y silencios cargados de misterio. Su nuevo libro, Horizontes sombríos. Historias de misterio, terror y muerte, reúne 27 cuentos atravesados por lo irreal y lo trágico, nacidos de un imaginario que bebe tanto de la vida cotidiana como de los grandes maestros del género.

Tras su ópera prima Uruguayos centenarios, en la que retrató vidas longevas con sensibilidad documental, Rodríguez se sumerge ahora en la narrativa oscura. El próximo 16 de agosto lo presentará en la Biblioteca Luis Vila, un lugar que —como él mismo describe— “late en comunidad” y funciona como refugio literario en Raigón.

San José Ahora: ¿Cómo fue tu infancia?

[GFR]: Sabés que esa pregunta es una muy buena pregunta. Parecerá extraño quizás, pero yo pienso que contestarla depende muchísimo de en qué momento de tu vida te la hagan. Si pienso en cómo lo percibía en la niñez, incluso hasta antes de la adolescencia, quizás mi respuesta sería de no tanta conformidad. En aquel tiempo recuerdo que le ponía más atención a las malas cosas que sentía que habían pasado, pero hoy, con 53 años, todo se ve diferente. Hoy siento que tuve una buena infancia. Mis abuelos fueron muy determinantes en ello. Principalmente mi abuela, que era extremadamente complaciente.

Tuve mucha atención y contención. Te explico: Yo nací en el departamento de Canelones en el año 1972. Dos años después mi padre muere siendo muy joven. Mi madre tenía 21 años por esos tiempos y debimos mudarnos para vivir con sus padres en Montevideo. Se sentía difícil, ella debía ocupar muchas de sus horas fuera, teniendo en cuenta que además de las propias horas del trabajo debía hacer 150 kilómetros diarios para ir y luego volver a Montevideo nuevamente, así que yo estaba al cuidado de los abuelos todo el día y hasta la noche. Empecé jardín y luego primaria en la escuela N.º 122 de Camino Garzón, en Montevideo. Pasados unos años, en 1979, mi madre se casó nuevamente y es ahí que nos mudamos para radicarnos en la localidad de Villa Rodríguez (hoy ciudad Rodríguez, aunque para los de acá siga siendo nuestra Villa). Desde ese tiempo vivo ahí, por tanto, te diría que me siento nativo de este lugar.

Terminé mis estudios primarios y secundarios en Rodríguez y después, simultáneamente con el liceo, comencé estudios de electricidad en la Escuela María Espínola Espínola (UTU) de San José de Mayo. Ahí hice dos tipos de especializaciones, capacitaciones, puesto que ya tenía secundaria hecha. Esto me dio la posibilidad, allá por 1991, de comenzar a hacer algún trabajo y largarme como trabajador independiente.

Bueno, la verdad es que hoy día tengo una cartera de clientes muy amplia, llevo 33 años de actividad que me permite vivir de eso. Hago una tarea que por otra parte es lo que me gusta hacer.

La escritura, bueno, eso estaba ahí desde siempre, principalmente la lectura. En casa había varios libros, pero recuerdo un par de libros gordos de Horacio Quiroga, uno con tapa medio rojiza y otro verde, de una edición que ni sé de quién era. La cuestión es que todas las mañanas algún cuento de esos leía y después siempre los volvía a leer… no sé las veces que repetí esos libros, ja, ja, ja.

Pero mi vínculo cercano con la posibilidad de escribir nace en el cercano año 2018 cuando, un poco saturado de la exigencia del trabajo, busco algo diferente para atacar el famoso estrés del que todos hablamos.

Me anoté entonces en un taller que dictaba por esos años en la «Casa de la Cultura de Rodríguez» Graciela Olivera, la escritora, poeta y maestra radicada en Raigón. Ella desde hacía años llevaba adelante el taller «Abel Soria», el que además aún continúa dictando hasta hoy día de forma virtual, a partir y luego de la pandemia.

Bueno, con Graciela aprendí ese año mucho sobre poesía y sus estructuras, así que empecé a «meterme» en algún concurso de los que se realizan en Uruguay, año a año, por diferentes instituciones y bibliotecas, y pude lograr algunos reconocimientos.

San José Ahora: ¿Por qué elegiste escribir y hacerlo dentro del género de ficción?

[GFR]: Creo que viene por aquella atracción de buscar en lo irreal o en lo imposible, jugando a darle la posibilidad de ser, creando ese mundo dentro de nuestra propia imaginación… Pero estoy seguro que mucho tuvo que ver la incidencia de esos dos libros de Quiroga de los que te hablé antes. Después vinieron otros escritores, pero la idea primigenia, o el impulso, creo yo, salió de ahí.

San José Ahora: ¿Cuál fue tu primer libro y cómo surgió la idea?

[GFR]: Bueno, en realidad el primer libro nada tiene que ver con este. El primero fue Uruguayos Centenarios y nació a partir de la curiosidad primero, y la necesidad después.

Era el año 2020, inicio de la pandemia del COVID-19, y yo empiezo a ver notas que les realizaban en los medios a gente «grandecita». Todos manifestaban la necesidad de que no los dejaran solos, todos pidiendo, exhortando a la vacunación, porque no querían dejar de ver a sus nietos, etc.

Sentí curiosidad porque donde yo vivía solo una señora conocía de 100 y pocos años. Fue ahí que nació la necesidad de saber más en profundidad sobre ellos, sobre su existencia y sobre hacerlos visibles.

Creo que todos acarreamos, silenciosamente, las cosas que nos vinculan al pasado, y supongo que la incidencia del tiempo que debí vivir con mis abuelos también tuvo que ver con eso.

Ahí comenzó todo: investigar, llamar, preguntar acá, allá. Mil llamadas telefónicas a instituciones, hogares, centros, clubes de abuelos, intendencia, periodistas, radios de todo el país… En definitiva, un trabajo de hormiga que posibilitó finalmente realizar 28 entrevistas de hombres y mujeres que tenían más de 100 años. Uruguayos todos ellos, diseminados por todos los departamentos del Uruguay.

Fue bravo llegar en algunos casos por el miedo al contagio y todo eso, pero ayudado por sus familiares se pudo hacer; un montón de gente con quienes, por otra parte, logré un vínculo estrecho que hasta hoy día continúa, a tal punto que sigo siendo partícipe de cada nuevo cumpleaños, como así lamentablemente también de sus partidas. Fue una experiencia muy enriquecedora realmente.

En el caso de Horizontes Sombríos, creo que ha sido desarrollar o desempolvar la imaginación, creo que es como el regreso a aquellas lecturas de las que hablamos anteriormente. Es dejarme llevar por esa conciencia guardada detrás de cierta loca inventiva.

Dándole forma a historias que tratan de encontrar un punto de cercanía detrás de la irrealidad y la posibilidad de lo que puede ser o no serlo: la muerte y su sistemática existencia, etc.

San José Ahora: ¿Cuánto tiempo te llevó escribir este libro y qué dificultades enfrentaste?

[GFR]: No llevó demasiado tiempo, porque en realidad había muchas historias que ya las tenía de alguna forma escritas o preescritas y lo único que hice fue darles un cierre; lo que sí me provocó un poco de desazón y preocupación fueron algunos temas referidos a la corrección, con algunos errores que percibí en el momento de la edición, por lo que me retrasé un poco para finiquitar el proyecto, pero bueno, finalmente se pudo lograr.

Y escribir dentro de una trama un tanto sombría, o hasta donde se involucra la tristeza, la muerte, es —diría yo— como de alguna forma «naturalmente necesario» para mí. Muchas veces en el taller de poesía me era difícil escribir sobre jardines llenos de flores o pajaritos alegres volando; le buscaba más por el lado de la soledad, la distancia, la tristeza, y en el tema de la narrativa también me gusta más buscar un poco sobre lo dramático, lo sangriento, qué sé yo.

Me parece que a todos nos persigue, en mayor o menor forma, cierto morbo detrás de esas cosas. Es un tema que, con secreta persistencia, te involucra y despierta interés, probablemente por el desconocimiento que tenemos de las cosas extrañas, misteriosas.

San José Ahora: ¿Podrías contarnos más detalles del libro?

[GFR]: El libro consta de 154 páginas y tiene 27 cuentos. Es tapa dura, con una cobertura plástica, y la edición se realizó en la empresa «Tradino» de Montevideo, capital.

Cada cuento es diferente, no tienen entre sí una continuidad, solo que se perciben dentro de una constante que tiene como base lo sombrío, la muerte, la posibilidad de situaciones inexplicables, el miedo, etc.

San José Ahora: ¿Dónde estás vendiendo el libro?

[GFR]: La venta, en esta primera instancia, la estoy haciendo por redes (WhatsApp, Facebook), también en las dos librerías del lugar donde vivo, o sea, Ciudad Rodríguez, y mi próxima intención será que esté también, como así fue el otro, en las librerías de San José de Mayo y Libertad.

San José Ahora: ¿Cómo financiaste la publicación?

[GFR]: Sí, en mi caso yo costeé por mi cuenta ambos libros, y no es una tarea fácil, porque tenés que depender de un dinero que obviamente tenés que pagarlo en forma de contado a la editorial y luego irás recuperando de a poco, cuando empezás a venderlo. Ese tema es muy, pero muy importante y limitante.

Publicar tiene sus costos y todos sabemos que realmente no se hace dinero con esto, más allá de la satisfacción personal de presentar algo de tu autoría, a no ser que tu producto se transforme en un bestseller.

Hay muchísima gente que hace buenos textos y que es muy capaz, con mucho arte, y que no tiene la posibilidad económica de mostrarlo.

San José Ahora: ¿Qué apoyos o reconocimientos has tenido?

[GFR]: Yo, particularmente, me siento agradecido. Siempre he logrado un espacio, un apoyo, quizás un poco por el amparo que he tenido de parte de gente ya relacionada al medio, como es sin duda Graciela Olivera y la incidencia que ella tiene en el entorno debido a sus antecedentes literarios.

Pero, además, fíjate que cuando yo publiqué Uruguayos Centenarios, siendo del interior, logré de forma inmediata también su presentación en el programa de Canal 10, en La Mañana en Casa, algo que de repente puede haber sido motivado quizás por la temática, pero que sea como sea yo acepté y consideré en mi entender que eran algo grande para mí tratándose de una persona que recién estaba publicando un primer libro y que además nadie conocía.

Después también, por otra parte, a nivel de San José, Intendencia y municipios siempre me han brindado su apoyo.

No quiero dejar de decir que también es cierto que muchas cosas se llevan adelante de forma muy honorífica, sacrificada y a pulmón, como dicen, como es el caso de la Biblioteca de Raigón, la que lleva adelante la señora Gloria Vila, quien siempre está pujando junto a varios más por la existencia de ámbitos detrás de la actividad literaria.

También la Biblioteca Departamental me abrió sus puertas en su momento con su apoyo para las presentaciones, y de hecho, dentro de mis limitados tiempos, intento participar hoy día en el taller que dicta otro referente notoriamente destacado que es el profesor Pedro Peña.

Así que, en resumen, podría decir que soy conforme y agradecido por lo recibido, sin duda.

San José Ahora: ¿Cuáles son tus influencias literarias?

[GFR]: Como te dije, creo que existe una especie de morbosidad que nos involucra detrás de lo irreal, lo misterioso, lo oscuro y hasta lo trágico.

Y como también ya he dicho, creo que todo inicia con las lecturas de Quiroga y algunas de Allan Poe, y ya ahora más acá adelante lecturas de autores como H.P. Lovecraft, A. Blackwood. Esos han sido mis más cercanas influencias, pienso.

Aunque también aprecio la escritura de muchos otros más, como Borges o otros como Mario Arregui acá en Uruguay, Paco Espínola con su graciosísimo Rodríguez y sus diálogos, o también el famoso mexicano Juan Rulfo y su Diles que no me maten, Pedro Páramo con sus habitantes fantasmas, etc.

San José Ahora: ¿Qué esperás del futuro con este libro?

[E]: Sabés que la expectativa es buena, más allá de la venta que, obviamente, no voy a desconocer, es necesaria.

En la biblioteca siempre se pasa bien. ¿Y sabés por qué digo esto? Porque se genera un ambiente familiar, donde la gente que la circunda se quiere, se aprecia, se cuida; son todos muy preocupados y colaboradores con su entorno y con quienes se acercan también.

Así que creo que va a ser un lindo encuentro, el que aprovecho para agradecer desde ya.

San José Ahora: ¿Tienes nuevos proyectos?

[GFR]: Nuevos proyectos siempre hay. Después que terminé con Uruguayos Centenarios anduve pensando en el tema de la resiliencia, también hurgando un poco en temas sobre los que no tengo demasiado conocimiento, más allá de mi percepción personal, pero que me interesan como la sociedad, el género femenino, los estereotipos de machismo y cómo entienden algunas cosas las mujeres… (muy osado de mi parte, ¿verdad?).

También he pensado en un poemario con trabajos hechos, qué sé yo, muchas cosas, en definitiva, muchas cosas empezadas, elaboradas o pre-elaboradas que se deben ajustar, pero todo muy inconcluso… Como dicen algunas series o películas: CONTINUARÁ… ¡JAJAJA!

San José Ahora: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a escribir?

[GFR]: Que se anime. Que lo intente. Que si siente que le va a sumar y hacer bien que no se quede con las ganas. Cosas fáciles hay pocas, casi todas presentan una complejidad ya sea económica, de tiempo o espacio y aun siéndolo, principalmente, cualquier proyecto necesita de un fuerte enfoque detrás del convencimiento y un interés real de parte de quién se lo propone.