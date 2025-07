Entrevistada en FM Gente de Maldonado, la abogada Adriana Batista manifestó que “el 99% de las denuncias de las mujeres están basadas en el despecho, la venganza y el odio”.

La abogada Adriana Batista, oriunda de San Carlos y radicada en Punta del Este, está dedicada a la defensa de hombres que son denunciados a través de la Ley 19.580, Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.

La profesional fue entrevistada en el programa periodístico de FM Gente, donde apuntó contra quienes la critican por defender hombres, y remarcó que solo representa a aquellos que son inocentes.

“El trato es distinto en el caso de hombres y mujeres, cuando el hombre está en la seccional ya es culpable y ni hablemos de cuando ingresa al juzgado. La mujer cuando entra a la audiencia, por el contrario, realiza todo un show”, indicó Batista.

En esa misma línea, la letrada aseguró que la violencia no tiene género y que el feminismo “radical” fomenta el odio al sexo.



“El 99% de las denuncias de las mujeres están basadas en el despecho, la venganza y el odio. La violencia no tiene género, yo tengo un hijo varón, en mi familia hay un hermano varón, tengo un esposo que creo absolutamente en él y no por el solo hecho de ser varón odio al sexo”, indicó la abogada.

Por otra parte, Batista afirmó que los niños son las “únicas víctimas” de las discusiones entre sus progenitores, y apuntó contra las mujeres que “denuncian al padre de sus hijos por venganza”.



“Los hombres están en una olla de presión, entonces va a llegar un momento que eso va a reventar, y ahí si van a haber muchos femicidios. Hoy en día los padres están diciendo `adiós, cuando mi hijo tenga 18 que me busque´”, lamentó Batista.

Finalmente enfatizó en la modificación de ciertos artículos de la Ley 19.580, y acusó al sistema de estar “adoctrinado” por dicha ley.



“La última estadística realizada por Inmujeres dice que desde el 2021 al 2023 existió una sola denuncia falsa de violencia de género y yo no lo creo porque tengo mis propias estadísticas”, puntualizó Batista.

Reacción de feministas en San José

Las declaraciones de la abogada Adriana Batista provocaron la reacción del colectivo feminista de San José de Mayo, “Las nietas de Abella”. En una declaración pública difundida en su Instagram señalan:

“Con respecto a una nota que circula en redes sociales, donde la abogada Adriana Batista afirma que el 99% de las denuncias que realizan las mujeres por violencia de género son parte de “un show” y “están basadas en el despecho, la venganza y el odio” nuestro colectivo se pregunta sobre el origen de los datos que comparte, dado que la información oficial muestra exactamente lo contrario.

La desinformación es un arma de doble filo para la sociedad, y estas cifras constatan que lo declarado por la abogada, no solo desinforma, sino que siembra dudas en la población en general, sobre la veracidad de los casos de violencia de género, sin basarse en hechos y cifras reales. La desinformación es peligrosa y verdaderamente contribuye a construir los discursos de odio que parece querer cuestionar.

El discurso de odio no sólo provoca daños a nivel personal y puede incitar a la violencia, sino que constituye un ataque a la inclusión, la diversidad y los derechos humanos; socava la cohesión social y erosiona los valores comunes, retrasando la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

Con responsabilidad y respeto por quienes utilizan las redes, compartimos datos de investigaciones de la Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual en Uruguay”.