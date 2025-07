El senador frenteamplista estuvo presente este viernes en San José

En el marco de la «Gira609«, que apunta a que diferentes representantes del Movimiento de Participación Popular (MPP) recorran todo el país, el senador Aníbal Pereyra, ex intendente de Rocha (2015-2020), estuvo este viernes, recorriendo el departamento de San José.

En diálogo con San José Ahora, expresó que se comenzó ayer con esta gira, con el objetivo de: «Estar de forma permanente en contacto con las realidades, ahora que terminó el período electoral. Esta gira tiene que ver con el día a día, el gobierno tiene que tomar decisiones grandes sin perder las cosas que pasan en cada pueblo«. Manifestó que en la jornada se reuniría con los vecinos que viven en zonas inundables.

Pereyra, valoró que tras la derrota electoral en el 2019: «Fue sanador entender y ver que no todo se había hecho bien. En todos lados, no había lugar por más aparatado que estuviera, donde no haya alguna acción de los gobiernos del Frente Amplio, que le haya impactado a favor«.

Por otra parte, confirmó que desde setiembre se retomará «El FA te escucha«, instancia que en el gobierno de Lacalle Pou, la fuerza política llevó adelante para conocer los reclamos de la sociedad, tras 15 años de administración.