Asegura que el dragado sería «la parte más fuerte» de las acciones para evitar las inundaciones

En entrevista con San José Ahora, la intendenta de San José, Ana Bentaberri, dialogó acerca de varios y diferentes temas que conciernen al Ejecutivo Departamental.

En este extracto, Bentaberri se expresa sobre el anteproyecto de construir una rambla sobre el Río San José, su ejecución, financiamiento y beneficios. También se pronuncia sobre las inundaciones y la posibilidad de concretar el dragado del río.

Sobre el anteproyecto de la rambla, destacó: «Nos parece que es un proyecto que sería un antes y un después en la ciudad de San José, por lo que implican esos estudios técnicos y también esa propuesta de trabajo que conlleva hacer una rambla en cuanto a la limpieza real del río a través del dragado«.

Acerca de la financiación de esa idea, Bentaberri explicó como se costeará, y cuándo se construirá: «El Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) es la línea de financiación con la que entendemos que San José podría llevar adelante una obra de esa envergadura. (El PDGS) Lo definís en este período, para ejecutarlo en el período que viene. Un ejemplo de PDGS es la obra en la Av. Luis A. de Herrera: se definió en un período, y en el periodo siguiente se ejecutó. No quiero que se interprete de que lo tiro para adelante. Ahora estaríamos empezando ese proceso«.

Respecto al posible dragado del Río San José, la intendenta expresó: «San José con su presupuesto no lo puede hacer, ahí es donde tendemos la mano hacia el ministerio de Transporte, donde la ministra quedó de evaluarlo«.

A la par de lo antes mencionado, subrayó: «San José necesita acciones concretas para mejorar la situación. Sabemos que no tenemos la varita mágica para actuar solos, por eso buscamos esos respaldos técnicos. No hay una solución mágica, pero me parece que el dragado sería la parte más fuerte en los componentes de esa sumatoria de acciones«.