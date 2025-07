El secretario de Presidencia respondió a las afirmaciones de el ex ministro de Transporte José Luis Falero

Este jueves el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, visitó San José para reunirse tanto con la intendenta Bentaberri, como con diferentes organizaciones sociales, en el marco de la cancelación del proyecto Neptuno.

En diálogo con San José Ahora, Sánchez expresó: «Nosotros tomamos una decisión de no continuar con el proyecto, y reconfigurar el mismo, porque los informes técnicos que tenemos son contundentes en cuanto a que Neptuno no resuelve los problemas de aseguramiento de agua potable. En ese marco vine al departamento para reunirme con organizaciones sociales, y de productores, también con la intendenta. Me parece que corresponde, además de que seguramente tengamos otros temas para conversar con la intendenta, debido a que estamos en plena elaboración presupuestal«.

Respecto a las declaraciones del exministro de Transporte, José Luis Falero, Sánchez destacó que: «Ese tipo de argumentos son efectistas, aquí lo que ha sucedido es que el proyecto Neptuno tenía muchos cuestionamientos, incluso en la propiedad sociedad de San José, de hecho seis de los siete candidatos a intendente, estaban en contra del proyecto. No tiene nada que ver con una discriminación al departamento, ni nada por el estilo«.

Finalmente, remarco la disconformidad del gobierno, respecto al proyecto cancelado: «Neptuno no era el mejor proyecto, sí lo es la represa de Casupá, y las obras que hemos renegociado con el consorcio. Creo que lo que está haciendo Falero, erróneamente, es tratando de oponer al gobierno nacional, u oponer departamento contra departamento cuando esa no es la situación«.