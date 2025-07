Sostuvo que si bien «hay ingresos directos, no siempre es en base al conocimiento político»

En entrevista con San José Ahora, la intendente de San José, Ana Bentaberri, dialogó acerca de varios y diferentes temas que conciernen al Ejecutivo Departamental.

En este extracto, Bentaberri se expresa sobre el proyecto de ley que regula los ingresos a las intendencias. Además, explicó y ejemplificó cómo se asignan puestos de trabajo por designación directa en la Intendencia de San José.

Consultada sobre los popularmente conocidos «ingresos a dedo«, la intendenta expresó: «Sí, ingresan directamente, pero no siempre es en base al conocimiento político. Me ha pasado que ha llegado una madre jefa de hogar a pedir trabajo a la Intendencia, y si existe la posibilidad, le hemos dado esa oportunidad de sumarse«. Subrayó: «No siempre pasa por lo político el tema«.

Acerca del proyecto de ley, destacó la importancia de la autonomía de los gobiernos departamentales: «San José tiene un estatuto recién conformado. Creo que lo que le faltó a los gobiernos departamentales, es trabajar en conjunto ese tema. ¿Qué pasa cuando no actuamos de esa manera?, las decisiones nos llegan desde afuera, y no siempre llegan con propuestas ajustadas a las realidades de cada departamento«. Agregó que actualmente se está coordinando con el Senado para rever el proyecto: «Entendemos que se generalizó demasiado, y que hay situaciones específicas que no se están contemplando«.

Bentaberri explicó cuál es el proceso que se utiliza para las designaciones directas: «Cuando nosotros elegimos una persona para darle la posibilidad de trabajar en la Intendencia, primero entran como peón zafral, tienen un contrato de determinada cantidad de meses, y se les va evaluando. ¿No se ajusta a la tarea?, va a dejar el cargo, ya ha pasado muchas veces, ¿se ajusta a la tarea? va a tener la oportunidad de seguir desarrollando su carrera como funcionario«. Añadió que: «Obviamente que el summum sería hacer llamados públicos para todos, pero veamos cómo los hacemos. ¿Realmente le das oportunidad por igual a todos?, a todos de inscribirse, pero de repente no a todos por diferentes circunstancias de la vida«.