En entrevista con San José Ahora, la intendente de San José, Ana Bentaberri, dialogó acerca de varios y diferentes temas que conciernen al Ejecutivo Departamental. En este extracto, se pronuncia acerca de la equidad de género, los prejuicios que afrontó por ser mujer, y los desafíos venideros en este tema.

Bentaberri afirmó haber sido «subestimada» por el propio entorno político: «En algunos momentos específicos sí, no llegaron a subestimarme tanto como para dejarme en el camino, y no es Ana sólo, sino un equipo de trabajo de hombres y mujeres que logran los resultados. En el momento de tomar determinadas decisiones, sentí que si yo no fuese mujer determinadas cosas no pasarían. Por lo general este tipo de situaciones, que te llegan, te duelen, y las vivís, es porque te llega de gente muy cercana«.

Reflexionó sobre lo que le representa ser la única intendente mujer en el país: «Ojalá hubiésemos muchas mujeres, no con las ganas de llegar, sino con la posibilidad real de ocupar diferentes cargos. Ya no tengo la libertad de quedarme callada frente a determinados temas, sé que voy a tener que marcar el hecho de que la mujer también tiene sus obligaciones, pero también sus derechos, y que tenemos que seguir generando la posibilidad de participar mucho más«.

Por último, manifestó su conformidad a la propuesta de incorporar la afrodescendencia a la mesa de Género y Diversidad: «Estoy completamente de acuerdo, me parece que es el ámbito para sumar una mirada muy objetiva sobre el tema de afrodescendencia y vamos a fortalecer esa mesa de trabajo«.