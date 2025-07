«No era una política de Estado», dijo la exvicepresidenta.

La exvicepresidenta Lucía Topolansky se refirió este martes en rueda de prensa a la controversia en torno al proyecto Neptuno, y cuestionó duramente la postura del exviceministro de Ambiente Gerardo Amarilla, quien defendió la iniciativa afirmando que se trataba de “una política de Estado”, publicó Telemundo.

“Me sorprendió ayer (por este lunes) escuchar al que era viceministro de Ambiente, Amarilla, diciendo que esto era una política de Estado y que no se podía dar marcha atrás. No, no era una política de Estado. ¿Y sabe por qué no? Porque esto se firmó tres o cuatro días antes de que el gobierno terminara, sabiendo que el gobierno entrante no estaba de acuerdo”, expresó Topolansky.

La dirigente del Frente Amplio remarcó que una política de Estado “es una cosa conveniada” entre distintas fuerzas y actores políticos, y sostuvo que en este caso “no se convenió”. También mencionó que desde su fuerza política se dispone de “una cantidad de informes técnicos” que respaldan su posición.

Topolansky evitó profundizar en las acusaciones cruzadas que se han hecho en torno al proyecto, pero defendió la decisión del actual gobierno de no continuar con el proyecto Arazatí. “Yo qué sé, son temas polémicos y a mí me parece que lo más importante es resolver el problema del agua. Y creo que esto es un camino serio”, afirmó.

La exvicepresidenta rechazó además los cuestionamientos que atribuyen motivaciones ideológicas o caprichos políticos a la postura del Frente Amplio, “No creo en eso que se dice de que lo hicimos ni por razones ideológicas ni por sacarnos las ganas. Se han dicho cosas muy superficiales. Prefiero no entrar en esa discusión”, expresó,

El proyecto Arazatí, impulsado durante la administración de Luis Lacalle Pou, fue presentado como una solución estructural a la crisis hídrica que afectó a Montevideo y el área metropolitana en 2023. Sin embargo, la semana pasada el gobierno decidió dejarlo sin efecto y anunció que construirá una nueva planta en Aguas Corrientes, donde OSE ya tiene una represa sobre el río Santa Lucía.