En 2020 hubo 3.570 casos de sífilis, mientras que en 2024 la cifra escaló a 7.091.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) expresó preocupación ante el aumento exponencial de casos de sífilis registrados en el país en los últimos años. Según datos oficiales, la cantidad de personas diagnosticadas con esta enfermedad de transmisión sexual casi se duplicó entre 2020 y 2024, pasando de 3.570 a 7.091 casos anuales. Las autoridades sanitarias advierten que, incluso, esta cifra podría ser superior debido al subregistro que afecta históricamente a este tipo de patologías.

Uno de los aspectos que más preocupa al MSP es el fuerte impacto en la franja etaria de 18 a 29 años, donde se concentra el mayor número de casos. En 2020, dentro de este rango, se contabilizaron 1.804 contagios. Cuatro años después, ese mismo grupo registró 3.570 casos, es decir, la misma cantidad total que todo el país tuvo en 2020. Montevideo y Maldonado son los departamentos con mayor incidencia, con 2.858 y 1.251 casos, respectivamente.

Frente a este panorama, el Ministerio ya trabaja en nuevas estrategias de prevención y comunicación y, según informó El País, ha solicitado apoyo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para diseñar campañas que combinen aspectos médicos, sociales y culturales. “Tenemos que incorporar en la mirada de la salud otras perspectivas como la sociología, la antropología y la comunicación”, indicó la directora general de Salud, Fernanda Nozar. En el mismo sentido, se emitió una alerta regional en el Mercosur ante el aumento sostenido de enfermedades reemergentes como la sífilis y la tuberculosis.

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria, que se transmite a través del contacto piel con piel durante el sexo oral, vaginal o anal, y también de forma vertical, de madre a hijo durante el embarazo. En entrevista con la médica sexóloga Fiamma Dellacasa explicó que “es una infección que, si se detecta a tiempo, tiene cura, y el tratamiento es simple: se administra penicilina benzatínica por vía intramuscular”.

Dellacasa remarcó que uno de los grandes problemas es la subestimación de la enfermedad: “La traicionera con la sífilis es que puede haber síntomas como no. Siempre digo lo mismo: que los genitales luzcan sanos no significa que la persona esté sana. Por eso, lo recomendado es testearse, incluso sin síntomas”, señaló. Entre los signos más comunes de la etapa inicial está el chancro sifilítico, una úlcera indolora en los genitales, boca o ano que desaparece por sí sola a los pocos días. Sin embargo, si no se trata a tiempo, puede avanzar hacia formas más graves, con complicaciones cardiovasculares o neurológicas.

Otro punto clave es el seguimiento en mujeres embarazadas. “Deben hacerse test de sífilis cada tres meses durante el embarazo”, señaló la sexóloga, ya que la enfermedad puede transmitirse al feto y provocar consecuencias severas.



La falta de uso del preservativo es uno de los principales factores detrás del aumento de contagios. “Hay una tendencia a usarlo menos o a negociarlo dentro de una misma práctica sexual. Eso facilita la transmisión de infecciones, no sólo de la sífilis”, advirtió Dellacasa.