En el acto destacaron que el reto es “construir un país justo, equitativo y con oportunidades para todos”.

La Intendencia de San José, el Municipio de Rodríguez y la Comisión Patriótica conmemoraron este viernes 18 de julio la Jura de la Constitución de 1830. El acto se realizó en la Plaza Cagancha de la ciudad de Rodríguez.

La oratoria estuvo a cargo de la Mtra. Lilián Vizzolini, directora de la Escuela No 20. “Estamos reunidos para celebrar el hecho que marca el comienzo del nacimiento de nuestro país como república y es mucho más que una fecha conmemorativa: representa un pilar en la historia, es símbolo de lucha, libertad y esperanza”, aseguró.

Recordó que el acto de jura tuvo lugar en la Plaza Matriz de Montevideo y fue el resultado de la culminación del segundo tramo del proceso independentista, que se había iniciado con la Cruzada Libertadora en 1825 y continuó con las victorias militares en las batallas de Sarandí e Ituzaingó, la toma de las Misiones por Fructuoso Rivera y la Convención Preliminar de Paz.

“Este documento es el acuerdo político fundante del Estado y rige la vida política y civil del país, es su columna vertebral y ella da cuenta de un conjunto de principios, valores y reglas sobre el modo de ser y de querer ser de una comunidad”, agregó Vizzolini.

“El nacimiento del Estado independiente proclamado en la constitución no es solo un punto de llegada, sino un punto de partida, pues a partir de ella comienza el verdadero reto que es renovado día tras día: construir un país justo, equitativo y con oportunidades para todos”, culminó.

La ofrenda floral al pie del busto del prócer José Artigas fue colocada por el alcalde de Rodríguez, Norberto Zunino, el director general de Cultura y Educación de la Intendencia de San José, Jorge Gutiérrez Pérez y alumnos de instituciones educativas.

El acto cultural contó con la participación de alumnos de 5o año A y B de la Escuela No. 47, de nivel inicial 5 del Jardín No 109 y de inicial a 6o año de la Escuela No 19.