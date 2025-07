“No me van a callar”, dijo Carlos Piedra tras la sanción; la unión de gremios policiales repudió la medida, pero no avala las opiniones.

El departamento de Instrucciones Sumariales del Ministerio del Interior inició un sumario a Carlos Piedra, el presidente del sindicato de la Guardia Republicana, por declaraciones públicas acerca del accionar policial.

De acuerdo con la resolución, a la que accedió Montevideo Portal, el efectivo participó en el programa Polideportivo (Canal 12) el pasado 4 de mayo. Allí, “desde su rol sindical”, se expresó respecto al equipamiento de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, “específicamente sobre los cascos de uso para mantenimiento del orden público, de procedimientos policiales y de la desconfianza en los jerarcas policiales y ministeriales”.

En tal sentido, la “jerarca de referencia señaló que las expresiones vertidas públicamente” por el dirigente sindical “podrían generar desacreditación de la gestión ministerial y específicamente del Comando” de la Republicana. Por ello “entendió relevante establecer si tales dichos encuadran en la libertad sindical”, añade el documento.

En este marco se analizaron archivos de programas de televisión y radio, como Polideportivo, pero también Último al arco (Sport 890) y Rumbo a la cancha (VTV) en los que fue entrevistado Piedra y se entendió que “el funcionario en cuestión habría incurrido en conductas inapropiadas que excederían las inherentes al ejercicio de la libertad sindical”, por lo que “correspondería” hacer un sumario.

De esta manera, se resolvió iniciar el procedimiento; entre tanto, se resolvió la suspensión preventiva en la función del efectivo, así como también la retención de los medios sueldos correspondientes, por un máximo de seis meses.

La respuesta de Piedra

En un video que divulgó el propio sindicalista afirma que no se arrepiente de “nada” de lo que dijo, ni tampoco del trabajo que realiza el sindicato.

“Y no solo no me arrepiento de nada, sino que no me muevo un ápice hacia ningún lado. Estoy y estamos convencidos de que este es el camino, me tocó a mí pagar por todo, me hago responsable y pongo la espalda, por eso di la cara y la estoy dando en este momento”, sostiene en el clip.

Así, Piedra aseguró que en menos de un mes lo cambiaron tres veces de unidad, y hace dos días le negaron su pedido de ascenso.

“Estoy bien, tranquilo, contenido por el equipo y por ustedes. Es lo importante”, valora el dirigente, y luego da un mensaje contundente: “Queden tranquilos que no me van a callar, ni de esta ni de ninguna forma”.

La respuesta del gremio

Finalmente, la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay (USIP) emitió un comunicado en el que expresa su “preocupación y rechazo ante cualquier medida que limite el ejercicio de la libertad sindical”.

“Más allá de las diferencias que mantenemos con dicho sindicato, entendemos que sancionar o intentar disciplinar a un representante sindical por sus declaraciones públicas constituye un hecho grave. La libertad de expresión y la libertad sindical son pilares fundamentales de una sociedad democrática, y su vigencia no puede depender del contenido de las opiniones ni de la afinidad con quienes las emiten”, reza el documento.

Así, la USIP asegura que utilizar herramientas administrativas para “acallar voces sindicales sienta un precedente peligroso y erosiona los derechos colectivos de todos los trabajadores” del ámbito policial.

“No se puede construir un diálogo institucional auténtico si las voces críticas son silenciadas o castigadas”, reclama el gremio policial.

De todas formas, si bien repudian la medida, lo hacen “sin que ello implique avalar sus dichos ni su estrategia gremial”. “Defendemos principios, no alineamientos”, finaliza el texto. / Fuente: Montevideo Portal