El edil nacionalista fue uno de los principales detractores a nivel departamental

Tras la cancelación del proyecto Neptuno por parte del gobierno nacional, las reacciones no se han hecho esperar, tal como la del edil nacionalista Mario Guerra, que ha sido uno de los principales detractores del proyecto, a nivel departamental.

En diálogo con San José Ahora, Guerra expresó: «Yo y el 99.9% de la zona de Rincón del Pino, gente que luchamos y peleamos contra este mal proyecto, creo que estamos más contentos y más alegres que si hubiéramos sacado diez «5 de Oro». Porque este mal proyecto, que nos querían hacer en zonas de Rincón del Pino era pésimo; primero se contaminaban las aguas del acuífero Raigón, que corría un riesgo bárbaro; y segundo que se perdían casi 500ha de campo de las mejores tierras del país«.

A la par de su simpatía por la medida implementada por el Gobierno, le trasladó su agradecimiento al Frente Amplio: «Hay una satisfacción tremenda en agradecerle infinitamente a todos y cada uno de los integrantes del gobierno, que tomó esta decisión de suspender este mal proyecto que iban a hacer en la zona«.

Remarcó que si bien le agradece al FA, no se olvida de que pertenece al PN, pero remarca que: «No puedo defender algo que era inviable, que era pésimo. ¿Cómo voy a defender algo por más que sea de mi partido?, si era algo que estaba mal, y lo decían científicos, lo decían los técnicos«. Subrayó que: «Le puedo asegurar que sí el 90 % de mi partido se tira a un pozo, yo no me voy a tirar«.

Finalmente, expresó un enigmático mensaje: «A aquellos que esperaban un carguito político, o que querían acomodarse, van a haber fuentes de trabajo en esas 500ha, se van a producir muchas papas, leche, van a seguir ordeñándose vacas«.