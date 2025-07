Roberto Cabral (FA) apunta a que «todos» estén representados, para «buscarle soluciones al asunto»

Roberto Cabral, edil por el Frente Amplio, presentará este próximo lunes en la Junta Departamental de San José, una moción con motivo de crear algo similar a una «mesa de diálogo» para abordar la problemática de inundaciones que acontece en la capital departamental, cuando se produce el desborde del río San José.

Cabral, en diálogo con San José Ahora, expresó cuáles son sus intenciones con esta idea: «Estoy tratando de poner nuevamente en agenda el tema de las inundaciones del río San José, que afecta a todos los barrios periféricos. Se han propuesto distintas medidas: canalizar el río, limpiar los islotes que se forman, embalses en el río para utilizar el agua para consumo y riego, regulando así las crecientes«.

Adelantó que el objetivo es entablar «una mesa de diálogo, donde estén representados todos los partidos políticos, los ediles, los diputados, el ejecutivo departamental, los actores involucrados, comisiones de fomento de los barrios y técnicos«. Para de esa forma, «comenzar a buscarle soluciones al asunto«. El edil entiende que las medidas que se han tomado hasta el momento «no son efectivas«. Recalcó que se comprometió con los «vecinos de los barrios» en tratar este tema.

Finalmente, en línea con lo anterior, dijo que: «Hay que tener un plan de trabajo, que yo no lo he visto todavía, y que quizás, sobre todo por razón de los recursos, haya que ir haciéndolo por etapas. Pero no por eso, podemos salir corriendo cada vez que hay inundaciones, sin tener un plan«.