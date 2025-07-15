Fuentes cercanas al suceso, aseguraron a este medio que el victimario apuntó a más de un alumno

Un hecho que generó gran preocupación se registró este lunes en la UTU de San José de Mayo, cuando las autoridades alertaron a la Policía de que un alumno había concurrido al lugar portando un arma de fuego.

De acuerdo al parte oficial de la Jefatura de Policía de San José, el aviso se dio próximo a las 16:00 horas, y rápidamente intervino personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), que se hizo presente en el centro educativo.

Allí, los efectivos incautaron un arma tipo revólver, que se encontraba dañada, sin la cola del disparador, sin numeración ni serie visible y sin municiones. A pesar de estas condiciones, el hecho encendió las alarmas dentro de la comunidad educativa.

El menor fue trasladado junto a un responsable del centro educativo a la Comisaría 1.ª, donde se continuaron las actuaciones bajo disposición de la Fiscalía Letrada de 1.º Turno de San José.

Fuentes cercanas al mencionado hecho, aseguraron a este medio, que no sólo apuntó a un compañero como se manejó inicialmente la noticia, sino que lo hizo con varios.

San José Ahora procuró tener la palabra de autoridades de la institución educativa, pero hasta el momento, no se nos ha brindado respuesta.