Todavía no hay detenidos.

El pasado viernes, un joven recibió varios disparos en la calle Pelossi, casi Canaro, en el barrio Colón de San José de Mayo. En estado sumamente grave, fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció en la tarde del sábado.

Desde que se recibió la alerta, la Policía de San José no ha cesado en sus labores para dar con el o los responsables del hecho. Entre las acciones ejecutadas se incluyen allanamientos e intensas averiguaciones que, según fuentes policiales cercanas al caso, ya han arrojado datos clave que podrían derivar en la resolución del crimen en las próximas horas.

Este martes, en entrevista con Radio 41, el jefe de Policía de San José, Osvaldo Molinari, afirmó que “las actuaciones están muy avanzadas, la línea de investigación es muy firme y pensamos que en poco tiempo vamos a poder aclarar el hecho”.

El jerarca aclaró que todavía no hay personas detenidas, pero se trabaja intensamente en coordinación con la Fiscalía. Consultado sobre las hipótesis del caso, prefirió no brindar detalles para no afectar la investigación, aunque insistió en que son “muy optimistas” respecto al avance del trabajo.