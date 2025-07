Un insulto grabado, un video viral y una disculpa pública marcaron el inicio del nuevo período de gobierno en Soriano.

El intendente Besozzi quedó en el centro de la polémica tras agredir verbalmente a un edil del FA y luego intentar enmendar sus dichos ante una fuerte presión política.

Un inicio con tensión: el intendente Besozzi se disculpa tras insultar a edil frenteamplista

El recambio de autoridades en Soriano, lejos de ser solo un acto formal, quedó marcado por un episodio de alta tensión política. El protagonista fue el flamante (y cuestionado) intendente Guillermo Besozzi, quien se vio obligado a pedir disculpas tras lanzar un exabrupto que se volvió viral.

Todo comenzó tras la asunción de los nuevos ediles en la Junta Departamental. El curul del Frente Amplio, Damián Alonso, expresó públicamente que fiscalizaría con firmeza la nueva gestión de Besozzi, quien enfrenta una formalización judicial por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su administración anterior. Cabe recordar que, hasta hace pocos días, el jefe comunal tenía medidas cautelares que le impedían siquiera ingresar a la Intendencia.

Alonso denunció que, al término de la sesión, Besozzi se le acercó con intenciones de intimidarlo. Al advertir que el edil estaba grabando el momento, el intendente lanzó una frase que encendió la polémica: “¡Serás cagón! Tenías que ser de Dolores”. La escena quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó, generando una oleada de críticas, especialmente en su propio departamento.

El tema escaló hasta Dolores, donde el intendente participó en la asunción del nuevo Consejo Municipal. Allí, la edila frenteamplista Luz de Alba García reclamó un pedido de disculpas hacia la comunidad doloreña por los dichos del jefe comunal.

Besozzi, visiblemente incómodo, respondió: “Si me tengo que disculpar, me disculpo, no tengo problemas”, y aseguró sentirse “bastante doloreño”. Pidió además que la jornada no se viera empañada por el incidente, y sostuvo que ya se había disculpado personalmente con el edil afectado.

“Lo cortés no quita lo valiente”, resumió el intendente, intentando cerrar un episodio que, para muchos, dejó un sabor amargo en el arranque del nuevo período.

En base a información de Montevideo Portal.