También cuestionaron a colectoras de votos que utilizaron imágenes de Peñarol, marihuana y otros símbolos no partidarios

Sobre el mediodía de este sábado 12, la Juventud del Frente Amplio (JFA) a nivel nacional, llevó adelante un plenario en el local de la Sociedad Italiana, ubicado en la capital departamental. En el mismo, asistieron cerca de 120 jóvenes de diferentes partes del país, donde 15 pertenecen a la JFA de San José.

En diálogo con San José Ahora, Franco Cancela, integrante de la JFA departamental, y ex candidato a edil en los últimos comicios departamentales, por el sector «La Amplia«, explicó que en el encuentro compartieron las vivencias atravesadas en las elecciones de mayo, conociendo las «distintas realidades» que vivieron los representantes de cada departamento. Por ejemplo, planteó la «comodidad» que tienen los jóvenes provenientes de Montevideo o Canelones, donde habitualmente gana el FA, respecto a Cerro Largo, donde la votación fue de un 9%, respecto al 84% que obtuvo el Partido Nacional.

Consultado por los espacios de representación que tiene la juventud del Frente Amplio, a la interna del partido, destacó que se ha avanzado «bastante» pero que aún «falta bastante más«. Expresó que: «Se planteó la necesidad de que los jóvenes tengamos lugares, en la «orgánica» del partido. Yo en particular, es algo que no comparto porque entiendo que tenemos que dar ciertas peleas y disputar el poder, dentro de nuestros lugares de militancia, sectores o comités de base«. Si bien destaca que se han dado pasos, concluyeron en el plenario «la necesidad de cursos de formación en política, de preferencia descentralizados en el territorio«.

Cancela destacó como conclusión del plenario, la importancia de «ocupar los lugares de toma de decisión política, y apuntalar lo más que podamos a nuestra fuerza y al gobierno. Haciendo eso de paso, también intentar cambiar un poquito el mundo. Los jóvenes estamos sí para recorrer el territorio, para pedir el voto, para conversar con los vecinos, organizar un acto, o doblar listas, pero creo que cada vez más, los jóvenes estamos emprendiendo estos caminos de animarnos a ocupar los lugares de toma decisión política«.

Por último, mostró su preocupación respecto a listas que se vieron en los comicios de mayo en San José, con imágenes o colores que aludían a equipos de fútbol, marihuana, mascotas, o colores representativos de la bandera LGBT. Al respecto dijo: «Una de las cosas que es de San José, y también es nacional, es el tema de las colectoras de votos, donde a los jóvenes nos preocupa que al momento de votar, capaz que no todos estamos lo informados que nos gustaría estar, y el hecho de tener una colectora que por ahí tenga, una lista con hojas de marihuana, una lista de Peñarol, etc. Capaz que no es lo óptimo para la población en general«.