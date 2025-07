En su programa de gobierno, propuso alcanzar 100 nuevos kilómetros pavimentados en caminería rural

La intendenta Ana Bentaberri, días atrás fue consultada acerca de las obras que se proyectan realizar en caminería rural. Destacó que: «Hay mucho que evaluar, las solicitudes y sugerencias de los vecinos de zonas rurales son muchas. Hay parámetros que siempre tenemos en cuenta como es la cantidad de población, la producción, y la circulación de vehículos. También pueden surgir otros parámetros que debemos tener en cuenta, a la hora de priorizar por donde empezar y qué atender en el período. Hay mucho y sabemos que vamos a poder hacer determinadas cosas y no todas«.

Bentaberri, en su programa de gobierno, destacó alcanzar el objetivo de 100 nuevos kilómetros pavimentados en caminería rural: «Se continuará destinando el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) anual a la ejecución de obras de pavimentación de caminería en el departamento, priorizando especialmente la caminería rural. Esta inversión busca mejorar la conectividad, facilitar el tránsito de vecinos y salida de la producción y contribuir al desarrollo económico y social de las zonas más alejadas. El objetivo trazado es llegar a 100 nuevos kilómetros pavimentados«, indica el programa.

La intendente le pidió a Gustavo Bares, director de Obras, y coordinador del gabinete de Infraestructura y Planificación Territorial, «tener algunos conceptos bien claros«, respecto a la realización de obras en el departamento, estos son: «Que sean obras necesarias; si no lo son, no tienen sentido; que sean disfrutables, si los vecinos no se apropian de las obras, también pierden sentido; y que sean eficientes, que apuesten a más«.