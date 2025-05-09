La directora habló sobre hecho de tensión extrema registrado el pasado miércoles, donde, según ella, se incumplieron los protocolos de seguridad.

La directora del Hospital de San José, Ana María Piñeyrúa, se pronunció este jueves sobre el incidente ocurrido el miércoles en la emergencia, cuando un recluso logró desarmar a un policía que lo custodiaba, informó Radio 41.

Piñeyrúa explicó que, en el incidente, el recluso estaba esposado a la cama con una mano libre, lo que incumplió los protocolos establecidos tanto por el hospital como por el Ministerio del Interior. A pesar de que no hubo heridos y el segundo custodio reaccionó rápidamente, la directora señaló que fue una situación de riesgo que no debe repetirse.

La directora dejó claro que la decisión de suspender la internación de reclusos no depende del hospital, sino que debe ser evaluada por ASSE y otras autoridades competentes. “El hospital puede expresar su preocupación, pero no tiene la autoridad para tomar esa decisión”, afirmó Piñeyrúa. También destacó que podría ser necesario crear espacios específicos para la atención de reclusos, pero insistió en que esa decisión no está en manos del hospital.