El ingeniero agrónomo había sido persuadido por uno de sus primos para subirse al avión con destino a Santiago de Chile en 1972.

Murió a los 79 años Daniel Fernández Strauch, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes de 1972, confirmó el director de La sociedad de la nieve, Juan Antonio Bayona.

Nacido en Montevideo el 12 de febrero de 1946, Fernández Strauch estudiaba en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República junto con su primo, Fito Strauch, y Coche Inciarte cuando decidió unirse al viaje hacia Chile.

Después de la muerte del capitán Marcelo Pérez del Castillo, los tres primos Strauch asumieron el liderazgo del grupo, así como la tarea de encargarse de la alimentación de sus compañeros.

La vida de Fernández Strauch después del accidente fue como la había “planificado antes”. En el 72 iba a recibirse, casarse e irse a trabajar al campo. Tuvo tres hijos, se casó con Amalia y se recibió de ingeniero agrónomo.

Sin embargo, el sobreviviente contó que a su regreso lo “sobreprotegieron”. “No me dejaron dar los exámenes que me faltaban y lo que pasó es que vino el golpe de Estado, la intervención de la Universidad; o sea, que me atrasó todo un año”. Dos años después de su regreso, en el 74, se casó y siguió su “vida normal”.

En 2012, cuarenta años después de la tragedia en la cordillera de los Andes, el sobreviviente escribió el libro Regreso a la montaña.

“Cuando estaba en la montaña, la meta mía era volver con mi familia, que fue lo que hice. Para mí, ahí se acaba la cosa. Me casé, tuve hijos, me fui a trabajar al campo y me distancié. Además había otro asunto: la historia toma trascendencia mundial por el tema de la comida, del canibalismo. Fue lo que la mantuvo en el tapete. Y lo que te preguntaban y lo que aparecía en los reportajes de la prensa uruguaya era sobre eso. El libro Viven se escribe justamente para eso, para aclarar la verdad”, dijo Fernández Strauch a Montevideo Portal en 2009.

En enero de 2024, el sobreviviente presentó una proyección de La sociedad de la nieve, que se acababa de estrenar, en La Paloma.

En aquel momento, dijo a Montevideo Portal: “Si yo hago la historia y cuento todo lo que pasamos… Cuando tú ves la película, te das cuenta realmente lo que pasamos; ahí sentís el frío”, expresó.

El sobreviviente, que desde 2008 colaboraba con el director y Pablo Vierci, productor asociado, contó que cuando ve la película se siente “adentro del avión”.

Eduardo Strauch, otro de sus primos, lo persuadió hasta último momento para que se sumara al viaje de los jugadores de rugby del Christian’s Brothers, familiares y amigos.