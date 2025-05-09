Debido a la gravedad de las lesiones, fue posteriormente derivada a un Centro Asistencial de Montevideo.

Una motociclista resultó gravemente herida tras caer al pavimento en el kilómetro 46 de la Ruta 1, en jurisdicción de la Seccional 7ma, según informó la Jefatura de Policía de San José en su parte del 9 de mayo.

El siniestro fue reportado por el Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD), lo que activó la respuesta de personal de URP Zona II y efectivos de la Seccional 7ma, quienes se dirigieron al lugar del accidente.

La víctima fue asistida en primera instancia por personal médico que ya se encontraba en la escena, y luego trasladada de urgencia a un Hospital Local. El médico de guardia le certificó: «POLITRAUMATIZADA GRAVE. FRACTURA EXPUESTA EN AMBOS MIEMBROS INFERIORES Y MIEMBRO SUPERIOR DERECHO».

Debido a la gravedad de las lesiones, fue posteriormente derivada a un Centro Asistencial de Montevideo para una atención más especializada.

En el lugar, Policía Científica realizó las tareas de relevamiento, mientras que las primeras averiguaciones indicaron que la caída fue observada por el conductor y el guarda de un ómnibus interdepartamental que pasaba en ese momento por la vía.

Se hizo presente en el lugar el Jefe de Policía de San José, Crio Gral (R) Robert Taroco, y la Fiscal Letrada de Libertad dispuso una serie de actuaciones para continuar con la investigación.