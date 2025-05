Quien se encargaba de la Oficina de Turismo también fue cuestionado por dirigentes frenteamplistas

Uno de los temas más polémicos de las últimas semanas de campaña electoral, rumbo a las Elecciones Departamentales, fue el caso Pedro Rodríguez. Pero, ¿Qué dijeron los principales dirigentes vinculados al ex referente de la Oficina de Turismo?

Reacciones dentro del Partido Nacional

Para Bentaberri está “muy bien” que Pedro Rodríguez sea investigado y apartado del cargo

La ex intendente del departamento de San José, y hoy aspirante a la reelección del cargo, consultada por el periodista Jorge Gutiérrez Pérez sobre el caso, expresó que «si esto es un tema personal de un funcionario, tiene que quedar demostrado que es un tema de un funcionario específicamente y no que es una cadena de acciones fuera de lugar”. “Hasta donde sabemos, los pasos internos se han dado bien».

Por otra parte, saludó la decisión del intendente Badano de separar del cargo a Rodríguez e iniciar una investigación administrativa. “Me parece que el intendente Badano actuó muy bien y rápidamente, además lo estuvimos charlando en algún momento, porque quien maneja dineros públicos con la responsabilidad que tiene el intendente, también tiene que tener la tranquilidad que dentro de la intendencia los procesos se dieron bien, ¿verdad?»

Bacigalupe dijo que «la actual administración es la que tiene que decir qué es lo que pasó»

Consultado por la prensa, el candidato nacionalista dijo que «quienes tienen que dar estas respuestas son los actuales gobernantes y quienes llevan adelante la gestión. Nosotros sabemos, por lo que se nos ha dicho, que hemos escuchado fundamentalmente a través de la prensa, pero después no tenemos los elementos necesarios para tener una opinión«.

Cabe recordar que Rodríguez, acompaña la candidatura de Ruben Bacigalupe a través de la lista 2022 siendo el segundo titular de la misma, bajo el sublema «Otra Mirada por San José», liderado por Denis Hornos.

Bacigalupe agregó que espera que el sumario siga adelante, «después se verá en realidad lo que arroje ese sumario y las resoluciones a tomar”.

Hornos: «Si se demuestra culpabilidad, no podrá seguir en Otra Mirada»

El pasado lunes, en declaraciones a Radio 41, el dirigente nacionalista, que aspira a ser alcalde de Ciudad del Plata, dijo que «mientras no sea procesado, y no haya pruebas de que ha cometido alguna irregularidad, puede estar en cualquier actividad política«.

Hornos sostuvo que si se demuestra alguna culpabilidad sobre Rodríguez, deberá renunciar a su candidatura, afirmando que en Otra Mirada «no tenemos gente que se corra un milímetro de la línea de la ética y de la moral«.

Críticas desde la oposición

Uno de los que se pronunció fue el edil frenteamplista Damián Romero, quien dijo que «el Estado no es un club de amigos”.

También se preguntó “¿Cuántos casos más estarán encubiertos?”, agregando que esta “es otra muestra” de como “se juega con la necesidad de la gente”.

Nito Lago, candidato a intendente por el Partido Colorado, también se refirió al tema y dijo que «no es un caso aislado» asegurando que es un reflejo de lo que es la administración departamental. Afirmó que «nadie está libre de tener un Pedro Rodríguez en sus listas, pero si los tenés, tenés que decirle que se vaya«

Cronología del caso

El sábado 19 de abril, Jennifer Cachés, candidata a edila por el Frente Amplio habló de presuntos contratos “en negro” de DJs que brindaron servicios a la Intendencia de San José, donde entre los diferentes señalamientos se encontraba Pedro Rodríguez como encargado del área de Turismo.

Las explicaciones de Rodríguez

El lunes 21 de abril, Rodríguez en el periodístico radial de Radio 41 «Sobremesa«, reconocería que efectuó pagos de la Intendencia “en mano” y mediante giros.

Dijo que “en su momento todos querían cobrar en la mano. El prestador cobraba lo que cobra por la boleta y se le giraba, se le daba la plata a algunos y a otros se les giraba. Nada más. Eran cuatro o cinco, no son más. Este año fueron cinco. Yo en algún momento le hice un giro a dos que no vivían en la ciudad o que no estaban, no podían ir por la oficina. Nada más. En ningún momento aparecía yo”.

Consultado por el periodista Jorge Gutiérrez Pérez por si esa acción le parecía irregular, Rodríguez respondió: “No sé si es irregular o no. En su momento lo aceptaron así. Porque no se querían afiliar ni a Gremiarte ni a Coparte”. También aclaró que “no se va a permitir más. De aquí en más, si no tienen boleta con RUPE, no se puede cobrar”.

Sobre el final de la entrevista, atribuyó la situación a una intencionalidad política del Frente Amplio. “El fin de semana estuvieron llamando a los pibes (DJs.) … estamos en la chiquita”.

La intendencia toma nota

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas en la interna de la Intendencia a tal punto que “el intendente Carlos Badano ha dado la orden de iniciar una investigación administrativa sobre este tema y esto se encuentra hoy en el área jurídica de la Intendencia de San José”, informó el viernes 25 de abril el periodista Jorge Gutiérrez Pérez.

En resumen, Rodríguez fue separado del cargo y le retuvieron sus haberes. Fuentes de la Intendencia aseguraron a San José Ahora que las contrataciones y los pagos están en regla, con todos los controles que había que hacer. No obstante, expresaron preocupación porque ante una eventual comprobación de maniobra irregular, Rodríguez actuaba en nombre de la Intendencia.

San José Ahora procuró en reiteradas ocasiones tener la palabra de Pedro Rodríguez, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta a nuestra solicitud.

Los DJs aportaron más información

Ese mismo día, en el programa «Sobremesa» de Radio 41, los DJs Jona Mieres y Yekiiz Martínez sumaron elementos a la polémica por los pagos, aportando detalles que rozan lo insólito para un ámbito como el de intendencia. Los mencionados, desmintieron a Rodríguez señalando que fue él quien les pidió que cobraran directamente, dinero en mano o mediante transferencias.

Los trabajadores enfatizaron que no salieron a denunciar a la Intendencia, «no salimos a denunciar a Pedro, no teníamos ninguna disconformidad hasta ahora con el tema de cómo se hizo los pagos. Sí habíamos quedado en algo, después se modificó, pero también aclarar que nosotros de ninguna manera fuimos los que dijimos queremos cobrar así. Eso no es así”.

Jona Mieres también desmintió que hayan sido contactados por el Frente Amplio como insinuó Rodríguez días atrás. “Tampoco nadie nos vino a incitar desde la política para salir a hablar” enfatizó, descartando así la insinuación realizada por Rodríguez días pasados, diciendo “el fin de semana (desde el Frente Amplio) estuvieron llamando a los pibes (DJs.) …estamos en la chiquita”.

Lo más polémico que saltó a la luz de esta entrevista, fue que días antes de la misma, la Oficina de Turismo procedió a pagar a los DJs que brindaron sus servicios, pero al ver las cifras se llevaron una sorpresa: habrían cobrado mucho más de lo que debían. Resulta que debían cobrar $5.000, pero recibieron $35.000.

“Estamos desconcertados debido a que quedamos así en este nivel. Decidimos asesorarnos también con un abogado y un gestor cultural. ¿Qué hacemos? Porque en realidad las cifras que cobramos son exageradamente altas”, dijo Mieres. Contrariamente a lo sucedido con sus colegas, Yekiiz Martínez percibió 10 mil pesos menos de los que les correspondían.

San José Ahora se contactó con la Asesoría Letrada de la Intendencia, con motivo de conocer cuál es el proceso o trámite de la investigación que se lleva adelante. Se nos informó que «el expediente del sumario administrativo es reservado, solo tiene acceso el funcionario sumariado y su abogado. Ninguna de las partes puede ventilar lo que se está investigando«.