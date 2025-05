El niño de 11 años que presentó un fallo hepático grave por ingerir la especie llamada “sombrero de la muerte” fue internado en Argentina.

El especialista en hongos Alejandro Sequeira se refirió a las especies tóxicas y aquellas que pueden ser letales, luego de que un niño de 11 años fuera trasladado con un fallo hepático grave a un hospital en Buenos Aires, Argentina, por consumir un hongo venenoso.

“En Uruguay es esperable que, en época otoñal, fructifiquen más especies de hongos. La regla número uno es no recolectar ni consumir hongos que uno no puede identificar. No lo haríamos ni con las plantas ni con los animales”, aconsejó.

Entonces habló de que “hay una especie” de los miles que hay en el mundo llamada “sombrero de la muerte”: “Esta crece en el país y hay que tener cuidado”.

Este hongo, cuyo nombre científico es Amanita Phalloides, tiene “una incubación de la toxina que daña el hígado que puede aparecer recién después de seis, ocho o 12 horas”. “Por eso es importante la identificación lo más temprana posible del hongo en cuestión y la consulta al centro de toxicología ante cualquier breve sintomatología que pueda indicar una intoxicación”, explicó el experto.

Sequeira también habló de un protocolo o “antídoto” para proteger el daño hepático que causa este hongo.

“La toxina recircula, es reabsorbida. Entonces, como la latencia es larga, es decir, los síntomas pueden demorar en aparecer, es fundamental la consulta inmediata, tener muestras del hongo, sacar fotografías y tener información para saber si lo que se comió es un hongo hepatotóxico o es otra especie inocua, o que puede generar irritación pero que no está en peligro la vida”, recomendó.

Fuente: Montevideo Portal