Uno de los nuevos acusadores es Javier Viana, un hombre radicado en España que habló por primera vez en un libro sobre el caso.

La fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione pedirá una nueva imputación contra el exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés por la presunta comisión de delitos sexuales y de violencia contra otros cuatro denunciantes, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal.

La magistrada tendrá hasta junio para presentar la acusación contra el exlegislador y todavía no hay fecha establecida para una audiencia para tratar esta nueva solicitud.

Uno de los acusadores es Javier Viana, un hombre radicado en España que habló por primera vez de su experiencia con Penadés en el libro Gustavo Penadés: Dos caras de un hombre con poder, escrito por los periodistas Martín Tocar y Carolina Delisa.

Viana contó que conoció a Penadés cuando tenía 17 años, en la década de los 90. En uno de los fragmentos del libro, se lee: “Viana había sido el que una vez llegó prácticamente desnudo a una casa en Punta del Este que se encontraba en plena fiesta. Tenía puesto un arnés, una especie de calzoncillo slip que solo le tapaba la parte de adelante y le dejaba las nalgas al aire, y un collar de perro para que lo agarraran con una correa arrastrada del hombro y lo pasearan”.

“Lo que hacía era aplicarte un control inmenso”, expresó Viana, y también manifestó que Penadés lo degradaba con frases como: “marica de mierda”, “sin mí no sos nada” y “nadie te va a querer”, entre otras. “Una sola vez me partió el labio de dos sopapos que me dio”, describió.

Otra de las denunciantes es una mujer trans que declaró haber sufrido distintos actos violentos por parte del exsenador en un encuentro que tuvo con él en un momento de su vida en el que aún se identificaba como varón.

El tercero es otro hombre, quien también declaró haber tenido un encuentro en la década de los 90, en el que Penadés le pagó a cambio de sexo.

A día de la fecha, el exdirigente blanco se encuentra en prisión preventiva al igual que el profesor de Historia Sebastián Mauvezín, quien es señalado como su principal colaborador para perpetrar los abusos sexuales. En febrero, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la jueza Marcela Vargas de otorgarles a ambos la prisión domiciliaria.