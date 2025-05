San José Ahora consultó al director de Opinión Pública y Estudios Sociales de la empresa quien respondió la pregunta.

Opción no publicó encuesta que favorece a Bentaberri porque fue contratada de forma exclusiva, aunque por razones de confidencialidad no se aclaró quién la solicitó, ni cuándo sucedió.

El director de Opinión Pública de Opción Consultores, Rafael Porzecanski, explicó por qué no aparece en el sitio web de la encuestadora el estudio que da como favorita a Ana Bentaberri de cara a las elecciones departamentales del 11 de mayo en San José.

PUBLICIDAD

En las últimas horas, circuló una encuesta de intención de voto en San José atribuida a Opción Consultores, que da como clara ganadora a la actual intendenta y candidata a la reelección, Ana Bentaberri. Sin embargo, ese estudio no aparece publicado en la página web oficial de la consultora, como sí ocurre con otras mediciones.

Consultado al respecto por San José Ahora, Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción y docente de la Universidad ORT, respondió lo siguiente:

“Opción no publica estudios políticos que son contratados por agrupaciones específicas. O sea, Opción realiza un montón de estudios políticos, pero no publica aquellos que son de carácter exclusivo. Entonces, bueno, en realidad nosotros no hacemos comentarios sobre supuestas filtraciones de datos.

Lo único que puedo confirmar es que nosotros hemos hecho estudios en varios departamentos del país, incluyendo San José. Eso es todo lo que tenemos para decir de nuestro lado”.

De esa forma, el responsable de Opción dejó en claro que el estudio es real, pero no se difunde públicamente porque fue solicitado de forma privada. La afirmación también sugiere que la encuesta que favorece a Bentaberri podría haber sido encargada por una agrupación política de San José.

Así votaría San José el domingo, según Opción: PN 48%, FA 34% y PC 3%

En la mañana del martes se dieron a conocer las cifras de intención de voto sobre el próximo Intendente de San José.