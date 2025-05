El ministro de Trabajo criticó al expresidente luego de que este dijera que el sindicato “agachó las guampas” durante gobierno de Lacalle.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, criticó al expresidente José Mujica en relación con sus dichos sobre el Pit-Cnt. En el programa Palabras cruzadas, de Radio Sarandí, Mujica declaró que el movimiento sindical “no movió un dedo” durante los cinco años de gobierno de Luis Lacalle Pou y que estuvo “cuatro años de guampas caídas sin mirar la realidad”.

En este sentido, Castillo arremetió: “Las declaraciones son lamentables, no las comparto. Yo no pienso eso del movimiento sindical”.

PUBLICIDAD

De todas maneras, optó por no desarrollar más esta postura: “No soy juez de nadie, no soy quién para juzgar a nadie”.

Las críticas de Castillo se suman a las de Marcelo Abdala, que, en diálogo con Arriba gente (Canal 10), planteó: “Aquí hay declaraciones que son falsas en contenido, pero también son muy irrespetuosas desde el punto de vista de la forma. El movimiento sindical no tiene guampas y no agacha las guampas frente a nadie. Hay allí un problema de contenido y de formas, que no sé a qué responde, la verdad”.

Mujica también sostuvo que para los sindicatos “es macanudo” tener un gobierno de izquierda. “Les llenás los ojos a bolazos, les pedís cualquier cosa y todo”, sostuvo y valoró que, en un gobierno de derecha, “te arrancan las muelas”, había planteado el exmandatario.