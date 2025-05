“Volví a una edad en la que me sentía capacitado para rendir y fueron unos meses increíbles en Nacional”, recordó sobre su vuelta a Uruguay.

Sobre el Cholo, lo definió como “muy exigente”, pero dijo que le “gustaba la forma de trabajar”. “Podés discutir algunos aspectos e intercambiar opiniones, pero siempre me enseñó mucho y me ayudó a sacarme esa impotencia que tenía dentro de querer demostrar que seguía vigente. La mayoría de los jugadores le han rendido por cómo es él. Sabe que el jugador muchas veces necesita de ese espíritu de motivación”, recalcó sobre el todavía entrenador del Atleti.

Tras el pasaje por los colchoneros, retornó a Nacional, donde vivió “una experiencia inolvidable” a nivel personal y familiar. “Fue increíble. Después de esos cuatro meses, mis hijos no se querían ir. Fue algo muy lindo para el club y para el fútbol uruguayo, porque tuvo una repercusión muy grande para el crecimiento en Sudamérica”, señaló.

“Yo decía ‘no voy a volver a dar lástima’ y toda la gente me decía: ‘vos dijiste que no ibas a volver’. Pero lo que dije es que no iba a volver a retirarme. Volví a una edad a la que me sentía capacitado para rendir y fueron unos meses increíbles en Nacional. Me sirvió para prepararme para el Mundial [2022] y fue una etapa que disfruté. Las canchas eran las que empecé a jugar cuando era chico y mis hijos vivieron experiencias increíbles”, valoró.

PUBLICIDAD

Hoy se encuentra en Miami junto a Lionel Messi y otros antiguos compañeros del Barcelona, como Sergio Busquets y Jordi Alba. “Disfrutamos el día a día y volvemos a compartir momentos que compartíamos en Barcelona. Tenerlo adentro de la cancha es una tranquilidad y una facilidad bárbara”, valoró.

“Yo sé cuándo se va a mover y cuándo no. Muy pocas veces no nos entendemos o nos damos un pase equivocado. Va con el feeling de que nos conocemos. Él ya no me la tira tan larga porque sabe que ya no llego, ya no es como antes. Estamos disfrutando de este lindo momento”, concluyó Suárez, quien volverá a jugar el próximo sábado a las 17:30, cuando el Inter Miami visite al Minnesota United por la Major League Soccer.