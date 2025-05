Comienza este miércoles el cónclave para elegir al nuevo Papa. «Estoy con el mate, lo pienso llevar», dijo, entre risas, el cardenal uruguayo Daniel Sturla.

Las reuniones previas al cónclave para elegir al nuevo Papa terminaron sobre las 8:00 (hora uruguaya) en Roma. En ellas, cada cardenal presenta su visión y dice qué espera del nuevo pontífice.

De esos encuentros participa el cardenal uruguayo Daniel Sturla, quien está en Italia desde la muerte de Francisco. Y este martes, a horas del comienzo del cónclave, Sturla habló con el programa Arriba gente de canal 10. «Desde las puertas del cónclave», dijo.

Señaló que siente un «fuerte sentido de responsabilidad». «Hay gente que reza por mí, reza por el cónclave. Hay gente que pide que hagamos una buena elección», expresó.

Respecto a lo realizado por Francisco, y a las expectativas por quién pueda ocupar su lugar, dijo: «Cada papa da su impronta, en fidelidad al evangelio y a la tradición de la Iglesia. No hay una vuelta para atrás (en la gestión) o ir más adelante, sino ir paso a paso».

Este miércoles se realiza la primera votación en el Vaticano, que siempre oficia como sondeo. Cada día se hacen cuatro votaciones. Sturla prefirió no adelantarse a en cuántos días se sabrá el nombre del nuevo Papa.

«No me animaría a hacer un pronóstico, los últimos cónclaves, en los últimos 100 años, han durado entre 1 y 4 días», indicó. Mientras, los participantes están bajo reglas estrictas que implican cero comunicación con el exterior: no celulares, no televisión.

«Estoy con el mate, lo pienso llevar», dijo Sturla, entre risas. Y recordó que en estas horas «la atención del mundo está en Roma.